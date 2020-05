El abogado de la médica con COVID-19 dijo que "ella se contagió trabajando y no por negligente"

El contagio con coronavirus de la reumatóloga L. G., el cuarto caso confirmado en San Juan, continúa dejando tela para cortar y aportando a la polémica ya generada. Es que ahora, el abogado defensor, Roberto Dohmen, no dudó en decir que la profesional se contagió cumpliendo con su trabajo y no por un accionar negligente como denunció la ministra de Salud, Alejandro Venerando.

Luego de una semana por demás movida en relación con la causa judicial, Dohmen, explicó que es el tercer letrado que defiende a la médica con COVID-19, quien por ahora está incomunicada.

“Acá se escuchó a una sola campana, una sola fuente”, dijo Dohmen a DIARIO HUARPE y al mismo tiempo resaltó que “ella se contagió en situación de atender a un paciente con COVID-19”.

En este sentido, el letrado contó que la médica estuvo de guardia el pasado 4 de mayo, cuando ingresó el hermano con coronavirus procedente desde Buenos Aires tras el vuelo sanitario de la polémica. En ese contexto se habría producido el contagio, según explicó.

“La doctora recibió a su hermano como a cualquier otra persona y actuó como debía hacerlo. Incluso ella firmó la historia clínica. Si hubiera estado realizando algo fuera de lo normal, no la hubiera firmado”, apuntó Dohmen.

Por ahora y si bien la causa sigue a paso firme, la médica no puede prestar declaración indagatoria hasta tanto deje de tener coronavirus. Sobre esto, el abogado defensor, expresó que “una vez que se le lea la denuncia podrá declarar u obtenerse”.

Para finalizar, Dohmen, contó que “los médicos que consulté me han convencido de que no violó el protocolo de atención y espero no equivocarme”. También dijo que es falsa la acusación que indica que la médica participó de una fiesta luego de atender a su hermano. “Ella no ve a su familia desde el 3 de mayo”.

La causa está siendo investigada por el juez Alberto Caballero. Esta semana es clave, porque se espera la ratificación de la denuncia por medio del escrito que presentará la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Además, es posible que ,en el caso de avanzar las pericias, el magistrado cite a indagatoria a la jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, y al coordinador de vuelos sanitarios, Javier Porras.