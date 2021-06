El abogado del ginecólogo acusado de violar a una joven cuestionó las pruebas e impugnó la prisión preventiva

El abogado Leonardo Villalba, que defiende al ginecólogo Matías Moretti Gómez acusado y detenido por violar a una joven de 19 años, dio declaraciones en un par de medios sobre la causa que hay contra el profesional de la salud. Dijo que todas las pruebas ya estarían, pero que no tienen contundencia a su entender para culpar al hombre. También declaró que evalúa impugnar la medida cautelar de la prisión preventiva, ya que considera que fue un exceso.

La audiencia de formalización contra Moretti Gómez de 39 años fue este lunes. Ahí el juez de garantías Federico Rodríguez dictó dos meses de prisión preventiva a cumplir en el penal de Chimbas y seis meses para investigar el caso de abuso sexual con acceso carnal. El defensor particular había solicitado el arresto domiciliario argumentado que el hombre compareció ante la Justicia, es decir, no estuvo prófugo y además no hay ningún indicio de que el médico vaya a fugarse o entorpecer la investigación.

"Dictar prisión preventiva a una persona que tiene arraigo familiar, también laboral, que no va a interferir en el procedimiento de la Justicia, es lo primero que me toca cuestionar. Se estableció una medida excepcional, que es agravosa. En el actual Código hay 11 incisos y el último es la prisión preventiva”, dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

El letrado mantuvo también un diálogo con Canal 13 San Juan TV en los pasillos de Tribunales. Ahí confirmó que este martes ingresaba un pedido de impugnación contra la medida cautelar de coerción porque considera que no correspondía.

En ambas declaraciones, Villalba cuestionó las pruebas presentadas contra el ginecólogo. A su defendido le realizaron el examen psiquiátrico obligatorio, que estableció que tiene rasgos de “micromachismos. Sobre esto, el abogado se hizo una pregunta: ¿Ser machista es ser abusador? No hay indicadores que sea un abusador”.

Además, Villalba expuso que la declaración de la joven es contradictoria. La joven dijo que era paciente de su defendido, pero el detenido le reveló que solo se conocieron por una red social y que tuvieron un encuentro en persona nada más. No quiso abundar en lo que le dijo Moretti hasta que no declare ante un juez. En la primera audiencia, el médico se abstuvo de declarar.