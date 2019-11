El acusado de estrangular a su ex pareja en Guernica tenía una orden de restricción perimetral

El acusado del femicidio de su ex pareja, la enfermera estrangulada ayer en su casa de la localidad bonaerense de Guernica, tenía una restricción perimetral de acercamiento a la víctima por antecedentes de violencia de género y mañana será indagado por la fiscal de la causa, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Víctor Gabriel Rojas (32), quien está imputado del "homicidio agravado por el vínculo" de Yésica Vera (28), con quien tenía dos hijos.



Una fuente policial explicó a Télam que el acusado y la víctima se habían separado hacía dos meses y que sobre él pesaba una orden de restricción perimetral, a pesar de lo cual, "la seguía a todos lados".



Rojas quedó detenido ayer por la Policía en la misma escena del crimen y mañana será indagado por la fiscal Cristina La Rocca, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 2 de Presidente Perón.



En tanto, los restos de Vera, quien hoy cumpliría 28 años, serán velados mañana de 8 a 12 en la cochería Rodríguez, de Guernica, y posteriormente inhumados en el cementerio de esa localidad.



"Por siempre en nuestro corazón prima, que Dios guíe tu camino y la justicia se dé en este país para estos hdp... Loquita de mi alma no puedo creerlo ni entenderlo. Compañera de risas, tragos, locuras", escribió en las últimas horas en su perfil de Facebook María Victoria Vera, prima de la víctima.



"Te quería matar yo de a ratos, como me hacías enojar... Dios que se haga justicia", agregó.



Según la mujer, "la familia está destrozada" y en ese sentido agregó: "Qué dolor tan grande verlo en la tele y que ahora pasemos nosotros por esto."



La joven publicó varias fotos de la víctima y también una serie de reflexiones entre las que destacó: "A los hombres también les duele cuando matan, violan, acosan o lastiman a una mujer. Esta lucha no es de mujeres contra hombres, es de gente buena contra gente mala. Coherencia, por favor."



Por su parte, su tío Emigdio Gill también se despidió de su sobrina y recordó que hoy le iba a "hacer el asado para el cumple".



"Ahora ya nadie te va hacer sufrir sobri de mi alma. Estás en paz", agregó el hombre.



El hecho ocurrió ayer a la tarde en la casa donde Vera vivía con sus hijos, situada en la calle 35, entre 7 y 8, de Guernica, donde discutió con su ex pareja.



De acuerdo a los pesquisas, tras un llamado al 911, personal de la comisaría local se trasladó hasta la vivienda y halló a la joven asesinada, tirada en el suelo boca abajo y con signos de asfixia manual.



En el lugar se hallaba Rojas, quien habría confesado el crimen ante los policías, y quedó detenido a disposición de la fiscal La Rocca, que tiene previsto indagarlo mañana.