El acusado de matar a Celeste Luna declaró ante la Justicia y negó haberla matado

Inquieto y desde el penal de Chimbas, el ex agente de policía, Matías Mallea, de 24 años, declaró ante el tribunal en lo que fue la primera audiencia de su juicio por el crimen que lo tiene como principal sospechoso: la muerte de Celeste Luna. La joven de 21 años murió tras un disparo en el rostro efectuado desde el arma reglamentaria del imputado el pasado 15 de diciembre de 2019, hecho que el mismo calificó como “un accidente”. Pero las pericias y el resultado de la Morgue Judicial, que darían cuenta de un hecho de violencia de género, desmentirían su versión.

Fueron casi dos horas y media en la que la Sala II de la Cámara Penal, integrada por los jueces Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman, oyó su testimonio en la sala 9 de Tribunales durante la mañana del lunes.

Matías Mallea, el exagente de 24 años, declarando desde el Servicio Penitenciario. Foto: DIARIO HUARPE

Mallea cumple en estos momentos prisión preventiva luego de que la Justicia lo imputara por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género. La Justicia ya rechazó su apelación a las medidas coercitivas (prisión preventiva) que su abogado defensor había interpuesto y el pasado 9 de septiembre de 2021 elevó la causa a juicio, siendo esta su primera audiencia. En caso de recaer una eventual condena, sería la de prisión perpetua.

Ante los jueces, Mallea alegó que la muerte de Luna fue accidental. En su testimonio, aseguró que ese día, el pasado 15 de diciembre de 2019, había salido a comparar comida y unas gotas para su mascota, una perrita.

Esta última, había sido el principal motivo de la discusión entre ambos en esos últimos momentos, dijo, porque la perra ensuciaba el hogar de los padres de Mallea donde la pareja vivía en la Villa Hipódromo, en Rawson.

El tribunal de jueces de la Sala II de la Cámara Penal. Foto: DIARIO HUARPE

En esas circunstancias, siempre según su versión, Luna encontró un “pedazo de papel” con un número de teléfono de una agente de policía. Mallea relató que esto provocó una nueva discusión entre ambos. El cruce continuó en la habitación que compartían en el fondo de la casa.

Fue entonces, dijo Mallea, que Luna tomó su arma reglamentaria, marca Browning, la cargó y amenazó con matarlo. ”Ella me seguía diciendo que la engañaba y me insultaba. Entonces me doy vuelta y al veo que me estaba apuntado con el arma. Le dije ‘qué estás haciendo, dejá ese arma ahí’, aseveró ante los jueces.

Allí, en su respuesta a las preguntas de los jueces, se produjo la muerte de Celeste luego de que ambos forcejearan por el arma y esta se disparara “sola” apuntando hacia el rostro de la mujer, provocándole la muerte instantánea.

Celeste Luna tenía 21 año a la hora de su fallecimiento. Foto: Gentileza

Sin embargo, las pruebas recolectadas por los investigadores del caso así como las pericias, tiran abajo ese relato puesto que creen que al momento del forcejeo fue poco probable que las pistola tomara esa dirección y con semejante certeza. También creen que la joven intentó cubrirse, pero no pudo evitar que el proyectil impactara en su ojo izquierdo.

Otra prueba que aleja más la hipótesis del suicidio es la del dermotest, que arrojó resultado positivo por disparo y que cuyos restos se encontraban en las manos tanto de Luna como de Mallea. Pero con mayor cantidad en las manos del acusado.

A esto, se le suma el resultado de la autopsia en Morgue Judicial. Es que, según contó el padre de Celeste, Vicente Luna, a DIARIO HUARPE, este último estudio confirmó que el cuerpo de la joven tenía golpes varios coincidentes con un caso de violencia de género, a lo que le suman el testimonio y relatos de algunos familiares de Luna que darían crédito a que la joven sufría agresiones por parte de Mallea.