El Adolfo pegó el portazo y se fue con Macri y Pichetto

El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, se sumó hoy a Juntos por el Cambio aunque en la Cámara alta trabajará como aliado del oficialismo, del mismo modo en que lo hacen otros peronistas desde que el rionegrino Miguel Ángel Pichetto aceptó ser el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri quien aspira a su reelección. Además se confirmó el acercamiento del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

La alianza se selló con una charla de la que participaron el presidente Macri, Pichetto y Rodríguez Saá este mediodía en la Casa Rosada, y de la cual el Gobierno difundió una fotografía en la que se ve a los tres en una charla descontracturada.

La decisión del ex gobernador sanluiseño fue confirmada por su oficina de prensa, del mismo modo que lo hicieron los allegados del senador rionegrino.

Weretilneck señaló que "no hay democracia sin diálogo y no hay federalismo si no es de esa manera". "No hay posibilidades de desarrollar una provincia desde el aislamiento, desde el agravio, desde el insulto, desde ataque, desde la falta de respeto, desde los dogmatismos. Hoy la sociedad nos exige que tenemos que cambiar permanentemente y tenemos que modernizarnos nosotros mismos como dirigentes, pero también interpretar el cambio permanente de la sociedad. Y estar hoy aquí, acompañándolo a Miguel, forma parte de lo que uno siente que es también la democracia, la participación y el diálogo hoy en la Argentina", añadió.