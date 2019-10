El aeropuerto de Bariloche recibirá este año más de dos millones de pasajeros

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo hoy que el aeropuerto de Bariloche que actualmente está en proceso de modernización y remodelación, recibirá este año más de dos millones de pasajeros. Dietrich formuló estos conceptos durante su viaje a Río Negro, donde visitó El Bolsón y se reunió con el diputado nacional Sergio Wisky y representantes de las cámaras de comercio y turismo. Entre los avances para fomentar el turismo en la región, Dietrich destacó la reapertura del registro de empresas de turismo, para que se puedan incorporar nuevas compañías de transporte, gracias a la cual ya se sumaron 1349 empresas nuevas, informaron fuentes del Ministerio. Además destacó la simplificación de trámites a distancia y de forma online y la reducción de los tiempos de los mismos pasando de ocho a un mes promedio. El Ministerio de Transporte también eliminó -teniendo en cuenta el acuerdo logrado hace poco respecto del autotransporte- la limitación que tenían las camionetas 4x4 de no poder ofrecer servicios en calles de asfalto y permitió que las combis que se utilizan en transporte turístico puedan llevar las valijas en un tráiler, cosa que antes estaba prohibida. Además, se unificó el registro para transportar turismo en parques nacionales con el registro de turismo nacional de CNRT, se reglamentó el uso de vehículos de 15 metros que suman capacidad y reducen costos y se modificaron distintas regulaciones relacionadas al transporte desde y hacia Chile. Dietrich también recorrió el avance de las obras en el aeropuerto de Bariloche que este año alcanzará los dos millones de pasajeros. "Parte de la mirada que tiene nuestro presidente Mauricio Macri es desarrollar el turismo como una de las principales actividades de nuestro país. Es por eso que, entre otras cosas, impulsamos la revolución de los aviones", dijo el ministro. Agregó que buscan "tener más conectividad, a mejores precios para que todos puedan volar. Este impulso está acompañado de obras de infraestructura como las que estamos llevando adelante en el aeropuerto de Bariloche, que este año va a llegar a los 2 millones de pasajeros". El ministerio de Transporte a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y junto a Aeropuertos Argentina 2000 se encuentra renovando el aeropuerto a partir de una inversión de casi $ 800 millones. Se incorporará una nueva manga (pasara de tener 2 a 3), se sumarán 5 nuevos puestos de check in (pasará de 19 a 24), se ampliará la cantidad de puertas de embarque (de 4 a 6), se cambiarán las 3 cintas de embarque, se renovó la sala de embarque y los stands para las empresas de alquiler de autos y actualmente se está trabajando en la ampliación del hall de check in.