El agua baja pero aún quedan 3.000 evacuados en La Matanza y Esteban Echeverría

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La última lluvia caída en el conurbano bonaerense impidió que la mayoría de los tres mil evacuados de La Matanza y Esteban Echeverria puedan retornar a sus hogares, aunque con la mejora en las condiciones climáticas las autoridades estimaban que la situación se normalizará en los próximos días.



Una fuente del gobierno provincial informó a Télam que pese a las mejores condiciones del tiempo, tras las lluvias de ayer, en La Matanza permanecían 2.600 personas evacuadas en 21 centros de alojamiento, mientras que otros 400 eran asistidas en escuelas y clubes de Esteban Echeverría.



El vocero explicó que en La Matanza continúa un operativo especial del Gobierno bonaerense a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia con 30 móviles, 3 semirrígidos con motor y dos botes.



Además, señaló que había cien agentes públicos de diversos organismos como SAME y el Grupo Intervenciones Especiales (GIE), dependientes del Ministerio de Salud bonaerense, y la Dirección Provincial de Defensa Civil, del Ministerio de Seguridad provincial.



Según el registro actualizado del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), esas doas localidades eran las más afectadas por el temporal de lluvia que cayó el fin de semana pasado.



“De los 6.000 evacuados que teníamos hace unos días, quedan 2.600 en La Matanza y 400 en Esteban Echeverría”, dijo a Télam el subsecretario de protección civil del Ministerio de Seguridad provincial, Daniel Russo.



El funcionario remarcó que "el momento de crisis pasó, el agua está en franco descenso, pueden quedar algunos charcos”.



“Ahora quedan el barro, la suciedad, las perdidas y todo lo que deja una inundación de este tipo. Tenemos por delante el proceso de regresar, acomodar y ver cuánto daño causó en cada vivienda”, informó Russo.



En las localidades afectadas trabajaban en forma conjunta la Secretaria de Protección Civil de la Nación, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social de la Nación, Defensa Civil Provincial, Municipal y Policía Provincial, Ejercito Argentino, Gendarmería Nacional y Cruz Roja Argentina.



“Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas fatales”, remarcó el funcionario, quien destacó el trabajo de los municipios, que brindan “asistencia constante” a los damnificados.



Consultado por las causas de las inundaciones en algunos sectores de la provincia, Russo explicó que "muchas personas deciden asentarse en torno a las grandes ciudades y por la falta de recursos construyen viviendas en zonas inundables, sin desagües pluviales ni configuración hidráulica".



“La sociedad no está acompañando al medio ambiente, la población fue avanzando sobre lugares donde no hay un ordenamiento urbano para evitar que esto pase, y también la falta de obras”, explicó el funcionario.



En tanto, la municipalidad de Esteban Echeverría informó que los equipos de Obras Públicas, Delegaciones, Servicios, Gobierno, Defensa Civil, Seguridad, Desarrollo Social, Salud y Medio Ambiente continúan entregando agua, velas, espirales, alimentos y artículos de limpieza en las zonas afectadas por el temporal, en un operativo coordinado a través de la base montada en el Centro Logístico Municipal, ubicado en Camino de Cintura y Santos Vega, en 9 de Abril.



Asimismo, durante la tarde comenzó la asistencia directa a las familias damnificadas con la entrega de frazadas y colchones, en paralelo a los trabajos de fumigación que se realizan en toda la zona afectada.



Además personal de la Secretaría de Salud dispuso cuatro postas sanitarias en Moreno y Restelli, Camino de Cintura y Santos Vega, Camino de Cintura y Olimpo, y Camino de Cintura y Solís para atender a los vecinos.