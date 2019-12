El argentino Barrales marcó en la Superliga de Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Jerónimo Barrales convirtió hoy el único tanto del Asteras Trípolis, que igualó 1-1 con Larissa, en partido válido por la decimotercera fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.



El ex atacante de Huracán y Banfield, de 32 años, abrió la cuenta a los 19 minutos de la primera parte, según un informe del sitio Soccerway.



En Asteras Trípolis, que acumula 12 unidades y ocupa la duodécima colocación, se desempeñaron los mediocampistas Matías Iglesias (nacido en Rosario) y Juan Munafo (oriundo de Mendoza), quienes prácticamente no tuvieron rodaje en el fútbol argentino.



En Larissa, en tanto, ingresó en la segunda parte el ex delantero de Huracán y Platense, Jonathan Bustos.



Además, Aris Salónica, que contó con los concursos de Daniel Mancini y Martín Tonso (ambos ex Newell's) más Nicolás Martínez (ex Independiente), empató 2-2 con Atromitos.



Volos, que tuvo en sus filas a Franco Ferrari (ex Santamarina de Tandil), Joaquín Torres (ex Newell's), Augusto Max (ex Quilmes) y Fernando Joao (ex Estudiantes de Buenos Aires), igualó 1-1 con Panathinaikos, que exhibió en el once titular al lateral izquierdo Emanuel Insúa (ex Boca, Newell's y Racing).



Otros marcadores: PAOK Salónica 2-Xanthi 0; AEK Atenas 5-Panionios 0; Panaitolikos 0-Olympiakos 3; Lamia 2-OFI Creta 1.



Principales ubicaciones: Olympiakos y PAOK Salónica 31 puntos; AEK Atenas 21; OFI Creta, Larissa y Xanthi 19