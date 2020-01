El argentino Cristian Menéndez le dio el triunfo a Pueblo ante Atlas

El argentino Cristian Menéndez hizo el gol con el cual Puebla venció a Atlas como visitante por 1 a 0 en uno de los partidos jugados anoche por la segunda fecha del torneo Clausura del fútbol mexicano.



Menéndez, ex Lanús, Quilmes, Independiente y Atlético Tucumán, debutó proveniente del Veracruz y marcó el gol a los 32 minutos para el equipo dirigido por el argentino Leandro Cufré en el cotejo jugado en estadio Jalisco de Guadalajara.



En Atlas jugaron los argentinos Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán) y Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes) como titulares e ingresó en el segundo tiempo Javier Correa (ex Instituto, Rosario Central y Ferro).



Por su parte, con un gol del argentino Germán Berterame, Atlético San Luis venció por 2-1 a Cruz Azul.



El delantero cordobés (ex San Lorenzo y Patronato de Paraná) anotó el gol de la victoria para el conjunto ganador a los 30 minutos del segundo tiempo. Antes había abierto la cuenta para San Luis Luis Reyes, mientras que la igualdad provisoria fue obra del uruguayo Jonathan Rodriguez.



La fecha había comenzado el jueves con el empate 4 a 4 de Pumas UNAM como visitante frente a Juárez, con un tanto del delantero argentino Fabio Alvarez (ex Talleres, Defensa y Justicia, Sarmiento y Atlético Tucumán) para Pumas.



El actual campeón, Monterrey, conducido por el DT argentino Antonio Mohamed y con seis connacionales en su plantel; (Marcelo Barovero, Maximiliano Meza, Leonel Vangioni, Nicolas Sanchez, Jose Basanta, y Rogelio Funes Mori) debutará hoy como local ante Morelia, del también DT argentino Pablo Guede.



La fecha se completará de la siguiente manera:



Hoy: Pachuca-Guadalajara, Atlas-Puebla y Monterrey-Morelia.



Mañana: América-Tigres, Querétaro-Tijuana, Toluca-Necaxa y Santos Laguna-León.