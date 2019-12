El argentino Favio Álvarez es nuevo jugador de Pumas de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista argentino Favio Álvarez, de último paso por Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, fue anunciado hoy como nuevo jugador de Pumas, de México.



El cordobés, de 26 años, arregló con el equipo mexicano luego de terminar el contrato a préstamo por seis meses en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.



El ex Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán completó un total de 21 partidos en el equipo estadounidense.



En Pumas compartirá plantel con Nicolás Freire, ex Argentinos Juniors; e Ignacio Malcorra, ex Unión de Santa Fe.