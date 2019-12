El argentino Guido Rodríguez tiene ofrecimientos para continuar su carrera en Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista Guido Rodríguez, quien juega en América de México y en el seleccionado argentino, tiene ofrecimientos de tres clubes europeos para continuar su carrera, según informó hoy la prensa mexicana.



Rodríguez, de 25 años y nacido en la localidad bonaerense de Saenz Peña, se apresta para jugar con América las finales del torneo mexicano ante Monterrey, pero su futuro no está en el club azteca ya que en España dan como seguro que allí continuará su carrera.



Según el diario mexicano Record, Rodríguez se va del América tras jugar ante Monterrey y su representante tiene ofertas cercanas a los 10 millones de euros para jugar en Betis o Getafe, aunque también está en la mira de Lazio de Italia.



En reiteradas ocasiones se habló de la renovación a Rodríguez con América, pero el nuevo contrato no se firmó y el ex jugado de River, Defensa y Justicia y Tijuana tiene las horas contadas en México.