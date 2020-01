El argentino Holgado convierte en triunfo de Audax Italiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero argentino Rodrigo Holgado conquistó anoche uno de los tantos con los que su equipo, Audax Italiano, superó claramente a Cobresal, por 4-1, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Nacional de fútbol de Chile.



El ex atacante de Almagro, de 24 años, convirtió el tercer tanto del elenco ganador, a los 19 minutos del segundo período.



Audax Italiano, que es dirigido por el DT rosarino Francisco Meneghini, contó con el estreno del ex arquero de San Lorenzo, José Devecchi, flamante incorporación.



En tanto, en Cobresal actuaron el arquero Leandro Requena (ex Nueva Chicago y Central Córdoba de Santiago del Estero), el mediocampista Marcelo Cañete (ex Boca), quien anotó mediante un tiro penal, y el delantero Alan Murialdo (ex General Belgrano de Santa Rosa).



En otro partido, Deportes Antofagasta, dirigido por Juan Manuel Azconzábal, superó por 2-1 a Coquimbo Unido, que es conducido por el ex DT de Los Andes, Germán Corengia.



En el equipo ganador, el ex atacante de Belgrano de Córdoba, Tobías Figueroa, falló un penal, mientras que en el elenco perdedor se desempeñaron Matías Cano (ex UAI Urquiza), Maximiliano Lugo (ex Belgrano de Córdoba), Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors) y Federico Pereyra (ex Tristán Suárez).



Hoy se jugarán los partidos Wanderers-Universidad Católica (12.00), Huachipato-Universidad de Chile (18.00) y Unión Española-Deportes Iquique (20.30)



La primera jornada se completará el martes con los cotejos Curicó Unido-La Serena (18.00) y Colo Colo-Palestino (20.30).