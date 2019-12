El argentino Lucas Viatri no seguirá en Peñarol de Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Lucas Viatri no renovará el contrato que se le vence el próximo 31 de diciembre con Peñarol, de Uruguay, donde jugaba desde mediados de 2017.



El ex Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Banfield ya recibió la notificación por parte de la dirigencia, que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, según informa la prensa uruguaya.



Viatri, de 32 años, convirtió 7 goles en los 29 partidos que disputó durante 2019.



El delantero, que también pasó por el fútbol mexicano (Chiapas) y chino (Shanghai Shenhua), llegó a Peñarol a mediados de 2017 y conquistó dos torneos locales y una Supercopa uruguaya.