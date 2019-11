El argentino Nehuén Pérez fue expulsado en el fútbol de Portugal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El zaguero argentino Nehuén Pérez vio la tarjeta roja hoy en el equipo de Famalicao, que empató 3-3 con Moreirense, en partido válido por la 11ma. Fecha de la Primeira Liga del fútbol de Portugal.



El ex defensor de Argentinos Juniors, de apenas 19 años, fue expulsado en el sexto minuto de tiempo adicionado en el segundo tiempo, según registró un informe del sitio Soccerway.



Pérez, quien llegó cedido desde el Atlético de Madrid a principios de temporada, jugó los 11 encuentros del campeonato, marcando un gol ante Desportivo Aves (3-2).



Además, el líder Benfica, con la contribución del mediocampista Franco Cervi (ex Rosario Central), se impuso por 2-1 a Santa Clara y manda en la tabla con 30 unidades.



En otro de los cotejos jugados hoy, Vitoria Setúbal, con la presencia de Braian Mansilla (ex Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata), no pudo con Río Ave y cayó por 1-0.



Mañana jugarán Pacos Ferreira-Tondela; Marítimo (Leandro Barrera)-Portimonense; Sporting Lisboa (Marcos Acuña y Luciano Vietto)-Belenenses; Vitoria Guimaraes-Sporting Braga y Boavista-Porto (Agustín Marchesín y Renzo Saravia).