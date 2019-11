El argentino Nicolás Ibañez anotó en la victoria de San Luis en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero argentino Nicolás Ibañez, ex Gimnasia y Esgrima la Plata, anotó el gol para San Luis, que se impuso esta madrugada como visitante sobre Atlas, dirigido por su compatriota Leandro Cufré, por 2-1, en uno de los encuentros que dio inicio a la fecha 17 del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.



El partido se jugó en el estadio Jalisco en Guadalajara y los goles para el conjunto que dirige el mexicano Luis García LLamas fueron convertidos por el santafesino Ibañez y el mexicano Juan Castro, en tanto para el local convirtió el colombiano Mauricio Cuero, según consignó la Agencia EFE.



En San Luis, además fueron titulares el defensor Matías Catalán, ex San Lorenzo y Atlético Rafaela, y el mediocampista Oscar "Junior" Benítez, ex Lanús, Boca y Argentinos Juniors, en tanto fueron suplentes el arquero Axel Werner (ex Atlético Rafaela y Boca) y el cordobés Germán Berterame (ex San Lorenzo y Patronato).



Por su parte, en Atlas fue titular Hugo Nervo, ex futbolista de Arsenal y Huracán.



Con el triunfo, San Luis se ubica primero del torneo con 20 puntos en 16 partidos y Atlas se quedó con 21 unidades en 17 encuentros disputados.



En tanto, en el otro partido disputado en la madrugada argentina, Puebla, con Matías Alustiza (ex Chacarita y Arsenal) y Pumas, con los argentinos Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Víctor Malcorra (ex Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe) igualaron 1-1.



Con esta igualdad, Puebla, dirigido por el peruano Juan Reynoso se ubica en los últimos lugares con 14 puntos, solo supera a Veracruz que reúne 7, y Pumas suma 22 puntos a 8 del puntero Santos Laguna.



La jornada se completará hoy con tres partidos: en el estadio Azteca, América recibirá al puntero Santos Laguna, además jugarán Querétaro ante Tigres y Monterrey frente a Veracruz.



Las fecha concluirá mañana con los encuentros entre Pachuca-Necaxa, Toluca-Guadalajara, Juárez FC-Tijuana y León-Morelia.



Las principales posiciones del certamen son Santos Laguna 30 puntos, Necaxa y América 28, Tigres y Querétaro 27.