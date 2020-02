El argentino Ocampos marcó en el empate de Sevilla con Espanyol

El mediocampista argentino Lucas Ocampos convirtió hoy un gol para Sevilla, que esta mañana igualó 2-2 con Espanyol, en un encuentro correspondiente a la 24ta. Fecha de la Liga Española de fútbol de la primera división.



El ex volante de River Plate, de 25 años, abrió la cuenta para el conjunto andaluz, a los 15 minutos de la primera parte, mediante un golpe de cabeza.



Además del jugador surgido en las divisiones inferiores de Quilmes también se desempeñaron los argentinos Ever Banega (ex Boca Juniors) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba)



Espanyol, ubicado en zona de descenso, estableció la igualdad provisoria con una conquista de tiro libre de Adri Embarba (Pt. 35m.). Y se situó arriba en la pizarra con una aparición del chino Wu Lei (St. 5m.), tras recibir un pase de cabeza de Jonathan Calleri (ex Boca y All Boys).



En el conjunto catalán, con apenas 19 unidades en la clasificación, ingresó el ex Banfield, Facundo Ferreyra, quien sustituyó a Calleri (St. 37m.)



Dos minutos antes, a los 35m de la segunda mitad, el atacante Suso había señalado el empate definitivo del Sevilla, que acumula 40 puntos y comparte la cuarta posición con Atlético Madrid, que en la noche del viernes igualó 2-2 con Valencia.



Más tarde jugarán Leganés-Betis, Athletic Bilbao-Osasuna y Real Madrid-Celta. Fue aplazado el cotejo Eibar-Real Sociedad.



Los otros resultados de la fecha: Barcelona 2-Getafe 1; Mallorca 1-Alavés 0; Villarreal 2-Levante 1; Granada 2-Valladolid 1.