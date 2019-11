El argentino Pantaleone marcó en triunfo de Danubio en clásico con Defensor Sporting

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El marcador de punta argentino Nicolás Pantaleone convirtió hoy uno de los goles de Danubio, que derrotó en el clásico a Defensor Sporting, por 2-1, en partido válido por la novena fecha del torneo Clausura del fútbol de Uruguay de primera división.



El ex lateral de River Plate, Tigre y Olimpo de Bahía Blanca, entre otros clubes, estampó un cabezazo a los 28 minutos de la segunda mitad y le dio la victoria al conjunto de Jardines del Hipódromo, en el estadio Luis Franzini del Parque Rodó de Montevideo.



Nicolás González abrió la cuenta para el equipo 'violeta', que no tuvo en sus filas al goleador bonaerense Mariano Pavone. En tanto, el zaguero uruguayo Mauricio Victorino, que estuvo en Independiente en la temporada 2015-2016, convirtió el empate parcial para Danubio, a los 33m., del primer período.



En el estadio Campeón del Siglo, el local Peñarol, sin Lucas Viatri, le ganó por 2-1 a Plaza Colonia, que tuvo en sus filas a los ex Estudiantes de La Plata, Elías Umeres y Javier Sequeyra.



Otros marcadores: Rampla Juniors 0-Boston River 1; Juventud de las Piedras 0-Racing 0. Mañana jugarán Progreso-Cerro; Fénix-River Plate y Liverpool-Montevideo Wanderers (16.00); Nacional-Cerro Largo (19.00).