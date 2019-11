El argentino Pochettino dejó de ser el entrenador de Tottenham y su lugar será para Mourinho

POR AGENCIA TÉLAM

El argentino Mauricio Pochettino dejó hoy de ser el entrenador del club Tottenham, de Inglaterra, por los malos resultados de la presente temporada, y en esta misma jornada su presidente, Daniel Levy, se reunió con el portugués José Mourinho, que reside en Londres, para reemplazar al técnico santafesino.



El ex futbolista de Newell's Old Boys deja el club londinense luego de cinco años y de haber llevado al equipo a la final de la última Liga de Campeones de Europa.



El inglés Levy, que se encuentra al frente de la institución desde 2001, algo inédito en la Premier League, explicó en el comunicado oficial del despido que los "resultados fueron decepcionantes" tanto en el final de la última temporada y en el inicio de la presente pero remarcó que "Mauricio y su cuerpo técnico serán siempre parte" de la historia del club.



En la presente temporada, Tottenham ocupa la 14ta posición en la Premier inglesa con 14 puntos, a veinte del líder, Liverpool.



En la Liga de Campeones está segundo en el grupo B con siete unidades pero sufrió una dura goleada con el puntero Bayern Múnich, de Alemania, por 7-2, como local.



Además, los "Spurs" quedaron afuera por penales de la Copa de la Liga ante Colchester, de la cuarta división inglesa.



Con 47 años, Pochettino dirigió al club en 293 partidos, con 159 victorias, 62 empates y 72 derrotas.



La dirigencia entendió que la salida de Pochettino servirá para "revitalizar" al equipo "talentoso" que tiene el club y "ofrecer una temporada positiva" para los hinchas.



"Nos corresponde tomar decisiones difíciles y ésta fue la más importante dado los muchos momentos memorables que tuvimos con Mauricio y su cuerpo técnico", agregó el mandatario.



El próximo partido de Tottenham, que tiene a los argentinos Paulo Gazzaniga, Juan Foyth, Erik Lamela y Giovani Lo Celso en plantel, será el sábado ante West Ham, como visitante.



Y como el estadio de West Ham también está en Londres, es probable que Mourinho esté observando el encuentro y a sus futuros dirigidos, según anticipó este mismo martes el diario inglés The Sun, lo que implicaría su regreso a la actividad después de casi un año sin entrenar.



Cabe recordar que "Mou" sonó con fuerza hace algo más de un mes para reemplazar al francés Zinedine Zidane en Real Madrid, cuestión que hubiese supuesto su retorno al Santiago Bernabéu, pero el equipo "merengue" empezó a levantar sus acciones, tanto en la liga española como en la Champions, y entonces esa posibilidad perdió fuerza.



Las conversaciones de esta noche en la capital inglesa entre Levy y Mourinho fueron confirmadas por el sitio londinense TalkSport, que aseguró que el portugués de Setúbal, de 56 años, está dispuesto a retomar su carrera de entrenador después de un año sabático, en el que se dedicó a la tarea de comentarista en una cadena deportiva local.



La salida de Pochettino, el despido en realidad, que fue realizado en duros términos considerando su buena performance que le valió, por ejemplo, los apoyos públicos de una leyenda de la institución como el ex delantero Gary Lineker o la de uno de sus dirigidos, como Delle Alí, arrastró también a todo su cuerpo técnico, integrado por los españoles Jesús Pérez, Toni Jiménez y Miguel D’Agostino, además de su hijo mayor Sebastiano.



Mientras que su otro hijo, Maurizio, juega en las inferiores del Tottenham y firmó su primer contrato con la institución en julio pasado, al cumplir 18 años. Anteriormente había hecho inferiores en el Southampton, el anterior equipo inglés que dirigió su padre.



Pochettino anticipó que, por identificación con el Espanyol, nunca dirigiría a Barcelona, y a principios de año desechó, antes que se lo ofrecieran, la posibilidad de hacerse cargo del seleccionado argentino. Ahora su futuro es una incógnita, aunque seguramente no le faltarán ofertas. El Bayern Munich, a donde no volverá Josep Guardiola, puede ser una de ellas.