El argentino Sánchez Sotelo marcó en el empate de Huachipato ante Colo Colo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Juan Sánchez Sotelo marcó anoche un gol en el empate de Huachipato ante Colo Colo, como visita, en un partido por la 24ta. fecha del torneo chileno de fútbol. El encuentro se jugó en el estadio Monumental en Santiago y los goles de Colo Colo fueron obra de Carlos Villanueva y Javier Parraguez, mientras que Claudio Sepúlveda y Sánchez Sotelo (ex Racing, Nueva Chicago, Olimpo, Arsenal, Talleres y Temperley) anotaron para Huachipato. En Colo Colo jugaron los argentinos Juan Barroso (ex Boca y Racing), Juan Insaurralde (ex Newell's y Boca), Iván Rossi (ex Banfield y River) y Pablo Mouche (ex Boca, San Lorenzo y Lanús). Colo Colo, segundo muy lejos del puntero Universidad Católica, al no ganar dejó escapar una de las últimas posibilidades de pelear por el título ya que el líder ayer perdió por 1 a 0 ante Unión La Calera, dirigido por el argentino Walter Coyette. El gol del triunfo como local de La Calera fue convertido por José Monreal. En el vencedor jugaron el arquero Augusto Batalla (ex River y Atlético Tucumán), Pablo Alvarado (ex San Lorenzo y Racing), Matías Laba (ex Argentinos) y Nicolás Stefanelli (ex Defensa). En Católica, que le lleva 13 unidades a Colo Colo y jugarán en San Carlos de Apoquindo el próximo fin de semana, actuaron el arquero Matías Dituro (ex Douglas Haig y Guillermo Brown), Germán Lanaro (ex Almagro y Nueva Chicago), Luciano Aued (ex Gimnasia y Racing), ingresando en el segundo tiempo Diego Buonanotte (ex River y Quilmes) y Jorge Sáez (ex Talleres).