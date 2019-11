El argentino Ulloa marcó un doblete en el ascenso de España

El delantero argentino Leonardo Ulloa marcó hoy por duplicado para Rayo Vallecano, que igualó 2-2 con Numancia, en el partido adelantado de la fecha 16 del campeonato de segunda división (Liga 2) del fútbol de España.



El atacante, de 33 años y oriundo de General Roca, convirtió a los 19 minutos de la primera parte y a los 7m. de la segunda, según reprodujo un informe del sitio Marca.



De esta manera, el rionegrino, ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal y San Lorenzo, entre otras instituciones, reúne 5 tantos en 11 partidos, desde que arribó a principios de temporada al conjunto madrileño.



En Rayo Vallecano, que figura en la undécima colocación con 21 unidades, también se desempeñó el ex defensor de Racing y Defensa y Justicia, que adoptó la ciudadanía de Montenegro y actúa para el seleccionado de ese país balcánico.



El enganche santafesino Valentín Vada (ex Bordeaux de Francia) asomó como titular en Almería, que empató 1-1 con Elche.



Otros marcadores: Fuenlabrada 3-Huesca 2; Zaragoza 0-Albacete 1; Extremadura 2-Deportivo La Coruña 0



Mañana, el líder Cádiz (35 puntos) visitará a Tenerife (14). Además, Ponferradina, con los concursos de Franco Russo y Fabián Noguera (ex Banfield), se medirá con Girona.