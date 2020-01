El arquero argentino Esteban Dreer jugará en Liga de Portoviejo de Ecuador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El arquero argentino Esteban Dreer, de 38 años, es nuevo jugador de Liga de Portoviejo, de Ecuador, que es dirigido por su compatriota Rubén Darío Insúa, tras su paso por Emelec en la pasada temporada.



El club de Guayaquil no le renovó el contrato a Dreer, quien comenzó su carrera en Arsenal de Sarandí y luego pasó por Santamarina de Tandil. El arquero se mostró disgustado con la determinación de Emelec, señaló el diario Expreso de Ecuador.



"Creo que por el respeto que yo le demostré a Emelec merecía que me digan que no me iban a tener en cuenta”, dijo Dreer, quien ganó cuatro campeonatos y tres subcampeonatos con el conjunto "eléctrico".



Liga de Portoviejo es el tercer club en el que jugará Dreer en Ecuador, ya que además de Emelec estuvo en Deportivo Cuenca.



En Liga de Portoviejo juegan también los argentinos Matías García (ex Argentinos Juniors, San Lorenzo, Unión y Chacarita); Germán Pacheco (ex Independiente y Gimnasia La Plata) y Facundo Quintana (ex Estudiantes La Plata y Arsenal).