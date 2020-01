El arquero Sergio Romero chocó con su auto en Inglaterra y salió ileso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El arquero argentino del Manchester United, Sergio Romero, sufrió hoy un accidente automovilístico en Carrington, Inglaterra, y si bien el vehículo quedó muy dañado, el deportista no sufrió lesiones, según publicó la prensa local.



El accidente se produjo en las afueras de Manchester, cuando el ex arquero del seleccionado argentino se dirigía por una autopista al centro de entrenamientos del club, consignó el diario The Sun en su edición online.



En una mañana de mucha niebla, el auto de "Chiquito" Romero, un Lamborghini deportivo, se despistó, rompió la protección de metal del camino y quedo destrozado entre unos árboles.



Ahora se tratan de establecer las causas del accidente del que el arquero salió ileso.