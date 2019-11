El artista búlgaro Ivo Dimchev vuelve a la Argentina para cantar canciones de amor

El performer búlgaro Ivo Dimchev regresará a la Argentina para presentar un concierto en formato solista, en el que propone un viaje a través de canciones de amor propias, el próximo miércoles a las 21 en una sala del barrio porteño de Palermo.



Cantante de inusual sensibilidad, Dimchev volverá a ofrecer un espectáculo en el país, esta vez en



Niceto Club (Niceto Vega 5510), luego de su participación con la pieza “I Cure” -una reflexión sobre la cura y la cultura- en el festival Panorama Sur y un concierto en el Centro Cultural Kirchner, ambos en julio pasado.



“Compuse más de 30 espectáculos escénicos, solo en unos pocos la identidad de género es muy difusa. En la mayoría de mis espectáculos y en todos mis conciertos represento claramente el género masculino”, explicó en diálogo con Télam sobre los personajes que nacen con él sobre el escenario.



En la misma línea y consultado sobre el espacio que la sexualidad ocupa en sus presentaciones, el artista manifestó que “todo depende del enfoque que se le de a la obra. Ningún elemento es especial por defecto”.



- Télam: ¿Tus creaciones se inspiran, de algún modo, en la realidad?



- Ivo Dimchev: Mis performances no son críticas con la realidad, representan la realidad, son una realidad por sí mismas, como toda obra de arte.



- T: ¿Dónde se encuentran los límites de tu creación?



- ID: Son necesarios muchos límites para contener la forma y el contenido de cada obra. No hay concepto que no merezca ser la base de una obra maestra.