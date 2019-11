El artista franco-argentino Pablo Reinoso, invitado de honor de la feria de arte ST-ART 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Feria Europea de Arte Contemporáneo de Estrasburgo, ST-ART, la segunda más importante de Francia, abrió sus puertas hoy con un homenaje al artista argentino Pablo Reinoso, invitado de honor de esta 24° edición.



Reinoso instaló en ST-ART una escultura elíptica que se activa cuando los visitantes se sientan en ella, en el marco de un proyecto de "arte participativo".



El denominado "Banco de Saint Germain", en referencia al bulevar parisino sobre el que se encuentra la Maison de l'Amérique Latine donde la pieza fue emplazada por primera vez, había sido exhibido también en el parque de Rambouillet, cerca de Versalles.



"Cuando esculpo trabajo sobre la poesía del objeto"¿Es arte o es diseño? No me preocupa porque es un tema de mercado y no de creación", dijo sobre la obra en una entrevista con la agencia Efe.



En ST-ART se pueden ver obras de Edward Hopper y adquirir piezas del ilustrador Tomi Ungerer, fallecido el pasado febrero, o del artista urbano C215, conocido desde que fue invitado por Banksy en 2008 a la exposición clandestina "The Cans Festival".