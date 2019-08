El arzobispo de Cracovia comparó a los gays con una plaga

En medio de un homenaje a los 75 años del levantamiento del gueto de Varsovia, el arzobispo de Cracovia tuvo un discurso que fue ampliamente criticado ya que apuntó contra los homosexuales.

“Nuestra tierra no está más afectada por la plaga roja, lo que no significa que no haya otra que quiera controlar nuestras almas, corazones y mentes. No es una plaga marxista, bolchevique, pero nace del mismo espíritu, neo-marxista. No es roja, sino del arcoíris”, aseguró.