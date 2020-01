El ATP de Córdoba organizará el primer torneo de tenis "dog friendly" de América

El torneo de tenis ATP 250 de Córdoba, que se jugará entre el 1 y el 9 de febrero en la capital de esa provincia con Juan Ignacio Londero como defensor del título, será el primer certamen "dog friendly" de América, al permitir a los espectadores asistir con sus mascotas, según informaron los organizadores.



Las personas que ingresen al estadio Mario Kempes con sus perros tendrán entradas de acompañante, con permiso de circulación libre con los animales por el paseo comercial ubicado alrededor de las canchas, el patio de comidas y el Dog Park, un espacio de entretenimiento para las mascotas.



Estas entradas Eukanuba, la empresa que auspicia la iniciativa, incluyen dos accesos gratuitos para acompañantes y un kit para la mascota (bandana, bebedero plegable, gorra y freezbee).



Lo que no estará permitido es que los perros ingresen a las canchas de tenis, para no distraer a los jugadores, pero sí se les dará opciones en el complejo.



Además, en el día de la final del ATP, la escuela argentina de destreza canina La Jauría realizará una demostración de "Agility", un deporte para perros que evalúa la inteligencia y flexibilidad del can, junto con la habilidad del amo para adiestrarlo y dirigirlo.



El ATP 250 cordobés, que se jugará sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá 610.000 dólares en premios, tendrá como principales figuras a los argentinos Diego Schwartzman, número 14 del ranking mundial, y Guido Pella (25°).



En el ATP de San Pablo, Brasil, 2018, los perros abandonados fueron protagonistas como alcanza pelotas durante una de las semifinales del torneo de dobles.



Un total de seis perros cambiaron el albergue por las pistas de tenis y realizaron una demostración de sus habilidades poco antes del primer encuentro de las semifinales del torneo por parejas, que enfrentó a los argentinos Carlos Berlocq y Nicolás Kicker contra el neozelandés Artem Sitak y el holandés Wesley Koolhof.