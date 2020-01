El Banco Central solicitó a los bancos información para determinar el estado de créditos UVA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Banco Central comenzó a recabar información en poder de los bancos del estado de la cartera de créditos hipotecarios UVA, debido a que a fines del corriente mes de enero vence el plazo fijado por el gobierno que mantiene congelado a valores de agosto pasado la cuota de los préstamos.



A través de la comunicación B 11934 solicitó a las entidades información vinculada a los "préstamos hipotecarios sobre la vivienda y otras garantías hipotecarias de Unidades de



Valor Adquisitivo (Ley 25.827), cuyos prestatarios sean personas humanas".



La entidad indicó que el plazo para la presentación de la información vence el 20 de enero próximo.



Entre los datos solicitados, figuran el monto otorgado, la tasa, el plazo, la superficie comprada con el monto del crédito en metros cuadrados, y el código postal en donde se ubica el bien inmueble adquirido con el préstamo.



Según fuentes del Banco Central, "la medida se inscribe en el pedido de lo descripto en la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que habilita al Banco Central a proponer una solución para quienes tomaron créditos UVA y a crear una comisión para ese fin".



Si bien dicha comisión aún no fue creada, lo concreto es que el Gobierno dispuso hace un par de semanas que hasta fin de mes seguirá vigente el congelamiento de la cuota para los deudores hipotecarios UVA.



De esa manera, quienes tomaron un préstamo de este tipo, mantendrán el valor de la cuota al valor de agosto de 2019.



El congelamiento fue dispuesto a mediados de agosto pasado por el gobierno de Mauricio Macri tras las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).



Este esquema contempla que la diferencia que debía pagar el tomador de crédito -estimada por la evolución de la inflación- pase a ser absorbida por el Estado a través de subsidios.



Desde agosto pasado, 82.000 familias que tomaron un crédito UVA tienen su cuota congelada, según números de la gestión anterior, lo que representa aproximadamente un 80% del total de créditos otorgados de este tipo.



Esto es así porque el beneficio solo alcanza a aquellos que accedieron a su única vivienda y cuyo valor de compra haya sido inferior a las 140.000 UVA, al momento del otorgamiento del crédito.



En particular, la nueva comunicación del Central "es una circular que recaba información para poner tener una base de datos precisa, a la hora de una definición concreta respecto del problema", expresaron desde la entidad monetaria.



Al ser consultadas por Télam, en las entidades bancarias dijeron que ya "están trabajando" en el tema, tanto en los bancos públicos como privados, si brindar mayores precisiones.



En base a relevamientos existentes, los bancos públicos son los que mayor cantidad de créditos hipotecarios UVA otorgaron desde su puesta en marcha en los últimos años.



La fuerte suba de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario registrada esencialmente en el último año y medio fue el principal detonante que enfrentan los tomadores de créditos hipotecarios UVA para poder cumplir con sus compromisos.



Una de las entidades que agrupa a estos tenedores, llamada Hipotecados UVA Autoconvocados, solicitó al gobierno la conformación de una mesa de diálogo que los incluya, “a fin de ir diagramando una salida definitiva de este sistema".



"A diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, encontramos en esta administración voluntad de diálogo y disposición para ir buscando una salida a esta pesada herencia", dijeron los autoconvocados a través de cuentas que poseen en redes sociales.



Otra de las cuestiones sobre la que hacen foco es que el congelamiento de la cuota de los créditos UVA no alcanza a todos los hipotecados que se encuentran bajo esta modalidad.