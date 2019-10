El barril de petróleo cayó hasta 1,5 % en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó hoy 1,5 % y cerró en 52,81 dólares el barril, mientras que el de Brent retrocedió 0,76% y finalizó en US$ 58,9. La baja en el WTI se fundamentó en los datos de fabricación en China y por el hecho de que Estados Unidos no haya cerrado su guerra comercial con Beijing, explicó EFE. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre restaron US$ 0,78 en relación a ayer. Así, el crudo de Texas mantuvo la tendencia de la sesión anterior por los malos datos económicos en China, mientras los inversores siguen preocupados por las perspectivas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a pesar de los signos de una tregua la semana pasada, agregó EFE. La Oficina Nacional de Estadísticas, citada por el canal CNBC, informó que los precios de fábrica en China disminuyeron en septiembre al ritmo más rápido en más de tres años. Además, que los datos de aduanas mostraron que las importaciones chinas contrayéndose por quinto mes consecutivo.