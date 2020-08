El básquet sanjuanino tiene todo listo para volver en septiembre

En la Federación Sanjuanina de Básquetbol planificaron que si no hay retroceso en el estatus sanitario de la provincia, podría reanudarse el torneo local a partir de la categoría U13 a Primera.

En un principio se piensa jugar los partidos sin público y la primera fecha escogida es el 14 de septiembre por dos razones. La primera es que ya habrán transcurrido seis semanas desde el regreso a los entrenamientos, plazo estimado para acondicionar físicamente a los jugadores y evitar exponerlos a lesiones. Por otro lado, es concluir antes de fin de año un torneo de dos ruedas. Para eso serán contempladas las tres primeras fechas del torneo interrumpido cuando se decretó en marzo el aislamiento social y obligatorio. La primera intención es que en cada categoría se dispute una fecha por semana.

El presidente de la federación, Darío Bustos, aclaró que la fecha prevista es en función de que continúe la situación actual sanitaria en la provincia y que se apruebe desde el Estado la propuesta de protocolo que se presentará.

"Nosotros hicimos una planificación deportiva en diciembre del 2019 para todo el año porque si no planificamos, podemos entrenar por entrenar y no jugamos. Estiramos el inicio del torneo y los jugadores continúan entrenando sin tener un horizonte claro. Sin dudas manejar la fecha del 14 de septiembre no depende de nosotros, sino que depende del estatus sanitario de la provincia y de las autoridades provinciales", dijo.

En el organismo que rige el básquet local se habló sobre jugar después de la pandemia y se planificó en función de eso. "Esto hace que los clubes se preparen, que los chicos vayan a los entrenamientos con un objetivo. Nos pasó que cuando comenzó la cuarentena, seguimos entrenando a los chicos vía Zoom, pero a la cuarta semana ya estaba cansados, así que dejamos de entrenar. Luego seleccionamos 40 chicos y pasó exactamente lo mismo, y eso pasa porque no hay un objetivo por delante", añadió.

"Lo que no queremos es que llegue el 14 de septiembre, fecha estipulada por nosotros, y que nos digan desde arriba que no y arrancar el 1 de octubre. Ahí tendríamos ocho semanas de entrenamientos en vez de seis, que es lo ideal para volver a jugar. Pero sin dudas que dependemos de lo que nos digan desde la Secretaría de Deportes", señaló.

La idea del campeonato que desde la federación proponen, y que arrancó en febrero, es completar las tres fechas que restaban y luego la doble fase. "También hemos tenido sugerencia de la Secretaría de Deportes para que hagamos un torneo más corto, para dictaminar un campeón. Pero bueno, todo depende de la situación sanitaria, a partir de ahí veremos que formato de campeonato jugamos", cerró Bustos.