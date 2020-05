El BCRA obligará a bancos a ofrecer una tasa mínima de 26,6% para todos los plazos fijos

Dos semanas después de fijar un rendimiento mínimo equivalente al 70% de la tasa de Leliq para los plazos fijos de hasta $ 4 millones, el Banco Central (BCRA) redobló la apuesta. La autoridad monetaria decidió este jueves, durante su reunión semanal de directorio, que todos los plazos fijos, ya sea de individuos como de empresas, deberán ofrecer esa tasa mínima garantizada, independientemente del monto.

La nueva resolución de la entidad que preside Miguel Ángel Pesce implica que, con la tasa de Leliq al 38%, los bancos deberán ofrecer una tasa nominal anual (TNA) no inferior al 26,6%. Y desde el edificio de Reconquista 266 remarcaron, en ese sentido, que dada la inflación mensual informada este jueves por el Indec para el mes de abril, garantiza que siguen teniendo rentabilidad positiva.

Desde el BCRA indicaron que esta nueva tasa para todos los plazos fijos significa una tasa efectiva mensual de 2,22%, lo que supera por 0,7 puntos porcentuales a la inflación de abril, que se ubicó en 1,5%. Sin embargo, cabe recordar que en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) dado a conocer por el Central la semana última, los analistas proyectaron una inflación del 44,4% interanual para 2020 y que la misma se acelere a partir de julio.

Los analistas consultados para el REM proyectaron una inflación respectiva del 2,3% para abril y del 2,5% para mayo, reduciendo la expectativa en 0,5 puntos porcentuales (p.p) y 0,2 p.p. respectivamente. Pero también elevaron las proyecciones mensuales para los meses venideros. Para julio proyectan una inflación de 3,1% (+0,1 p.p.), para agosto de 3,3% (+0,4 p.p.), y para octubre de 3,6%.

Independientemente de ello, la nueva medida que tomó este jueves el Banco Central no solo elimina el techo previo de $ 4 millones –que hasta hace dos semanas era de $ 1 millón–, sino que además incluye en estas tasas garantizadas mínimas equivalentes al 70% para los plazos fijos de empresas.

“La tasa nominal anual no podrá ser inferior a la que difundirá cada viernes el BCRA. Esta tasa nominal anual mínima será el 70 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) en pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen las imposiciones”, había precisado la entidad a través de la Comunicación “A” 7000. En aquel entonces, agregó que la medida no afectará a aquellos depósitos en pesos no ajustables por UVA o UVI.

La medida apunta a reconstruir la confianza en la moneda local y frenar la escalada del dólar de las últimas semanas.