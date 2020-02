El Bellas Artes redobla sus propuestas para niños y adolescentes en vacaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En paralelo a su oferta de muestras temporarias que seguirán a lo largo de febrero, el Museo Nacional de Bellas Artes programó para este mes una variada programación para chicos y adolescentes que abarca talleres de plástica, encuentros de escritura creativa en sala, visitas guiadas temáticas y actividades infantiles que combinan recorridos en sala y momentos de creación.



Una de las propuestas para chicos lleva por título Visita-taller “Sonidos en el viento” y consiste en observar obras en sala, para luego trabajar en el espacio de taller con pasteles al óleo y recrear las imágenes.



La actividad está sugerida para chicos de entre 5 y 10 años, con cupo (se entregan números en Informes por orden de llegada 15 minutos antes del inicio) y se realiza los martes (excepto el 25) y miércoles a las 11.



"¡Oh, monstruos en el Museo!", otra de las opciones, propone un recorrido con actividad de creación, sugerido para participantes de cinco años en adelante. La duración aproximada es de cuarenta minutos y no se necesita reserva. Se realiza los martes (excepto el 25) y miércoles, a las 17 y los sábados 8 y 22, a las 17.



Otra de las propuestas es "Historias para contar y jugar", una serie de narraciones a cargo de Roxana Pruzan para disfrutar en familia de cuentos mientras se observan obras de arte del Museo. La actividad está sugerida para niños de entre cinco y diez años. No se necesita reserva y el punto de encuentro es el hall central. Se llevará a cabo los sábados 15 y 22 a las 17 y los domingos 2 y 16, también a la misma hora.



"Las cosas que más me gustan" es una consigna para descubrir los lugares del mundo, los colores favoritos y los instrumentos musicales que Norah Borges -cuyas obras se exhiben por estos días en la institución- pintó en sus obras, para luego dibujar lo que cada participante quiera contar sobre sus gustos y preferencias.



Es un recorrido con actividad de creación, sugerido para participantes de entre cinco y diez años. El punto de encuentro es el hall central y se realizará los domingos 9 y 23, a las 17.



La programación infantil se completa con el taller “Relatos de arcilla”, donde las obras realizadas por los antiguos pueblos andinos cuentan historias del pasado que resuenan en el presente y dan lugar a personajes míticos que, a modo de leyenda, sobreviven en el presente.



La duración aproximada es de sesenta minutos y tiene un cupo limitado de 20 personas (se entregan números en Informes por orden de llegada, 30 minutos antes del inicio).El punto de encuentro es el hall central y se realizará el sábado 15 a las 15.30.



La oferta para adolescentes está integrada por "Bocetos bajo el cielo", un taller donde también pueden participar los adultos y en el que se invita a explorar de forma activa las esculturas del patrimonio del Museo exhibidas en la terraza. La propuesta es dibujar con lápices de colores, explorando las posibilidades gráficas de la textura, la línea heterogénea, la composición y la forma.



La edad sugerida en este caso es a partir de 14 años y los materiales serán provistos por el museo. No es necesario saber dibujar, solo animarse y acercarse todos los miércoles de 18 a 19.30.



Otro taller disponible para este segmento etario es "Imágenes de la memoria.¿Cómo se construye un recuerdo visual?", que toma como disparador el recorrido por la exposición de Norah Borges que nos permita acercarnos a su paleta de colores, sus temáticas y sus modo de creación con la técnica de lápices acuarelables.



Se recomienda para chicos a partir de 13 años y tiene una duración aproximada de 90 minutos. La actividad con cupo para 16 personas (se entregan números por orden de llegada, 30 minutos antes del inicio) y el punto de encuentro es el hall central, los viernes y sábados, a las 18.



Finalmente está el taller de escritura creativa “Norah escribe lo que le gusta”, que a partir de textos de la artista y de la observación de sus obras, propone pensar cómo se reflejan en ellas sus palabras, para escribir desde su estética. Se realizará el sábado 15, a las 17.30.