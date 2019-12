El BICE triplicó su volumen de financiamiento para emprendimientos productivos entre el 2015 y 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) triplicó el volumen de financiamiento y logró estructurar “una cartera de préstamos enfocada en el largo plazo”, al término de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, informó hoy la entidad que dirige Francisco Cabrera en un comunicado de prensa.



En el mismo detalla que “se diseñó una estrategia de crecimiento que posibilitó saltar de $ 2.500 millones desembolsados en 2015, a los más de $ 30.000 millones, al tomar en cuenta la actividad de sus vinculadas, en 2019".



En esos períodos “teniendo en cuenta la inflación, se logró triplicar el volumen de financiamiento. El aumento de los desembolsos fue superior al 200% en términos reales, lo que da a BICE otra relevancia como herramienta para el fomento de las políticas productivas”.



También “se logró estructurar una cartera de préstamos enfocada en el largo plazo. Se estima que durante el primer trimestre de 2019 los desembolsos del banco para el segmento pequeño y mediano llegaron a representar un 39,1% del financiamiento bancario total para inversión neta pyme”.



En cuanto al fondeo, se gestionaron más de 10 nuevas líneas de crédito por más de US$ 750 millones con nueve nuevos Organismos Internacionales. Se destacan las líneas con Fonplata por US$ 40 millones en 2017 para el Programa de Acceso al Financiamiento Productivo en el Norte Argentino.



Además, se alcanzó un acuerdo de cooperación financiera con el Banco de Desarrollo de China (CDB), a través del cual en 2017 se acordó un financiamiento por US$ 150 millones para financiar proyectos de inversión de largo plazo; y la línea del BID para el Programa de Competitividad de Economías Regionales por US$ 102 millones en 2018.