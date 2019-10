El Bicentenario será la sede del ciclo de cine musical

El próximo lunes 4 y martes 5 de noviembre, el Teatro del Bicentenario será la sede del ciclo de cine musical. Las proyecciones serán en la sala Auditorium y las proyecciones están coordinadas por Carlos Cerimedo.

Serán cuatros películas internacionales las que se proyectarán, todas tienen la música como protagonista. Cabe destacar que la entrada al evento será libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

El ciclo de cine iniciará el lunes 4, a las 19hs, con “Singin' in the rain”, (Cantando bajo la lluvia). El mismo día, a las 21.30 horas, se proyectará “Grease”. Mientras que el martes 5 de noviembre, a las 19hs, se proyectará The Wall: Pink Floyd. El ciclo culminara ese mismo día a las 21.30 horas cuando se proyecte “Bohemian Rhapsody”.