El diputado Chanampa lanzó su candidatura por la intendencia de Chimbas

En medio de la incertidumbre sobre cómo serán las elecciones en San Juan, respecto del sistema electoral que regirá en su momento, el Partido Bloquista movió fichas. En un almuerzo partidario por el 25 de Mayo, Andrés Chanampa, lanzó su candidatura a intendente de Chimbas. En el acto estuvo secundado por Luis Rueda y Graciela Caselles, que ratificó su intención de ser intendenta en la Ciudad Capital.

En el marco del 25 de Mayo, el bloquismo organizó un almuerzo en el departamento Chimbas junto a la militancia. Allí, encabezados por el presidente del partido, Luis Rueda, el diputado provincial por Chimbas, Andrés Chanampa, lanzó oficialmente su candidatura para hacerse con la intendencia.

“Este departamento que me vio nacer, crecer, caminar, que tengo a mi familia chimbera, entonces cómo no voy a tener ganas de representarlo. Les pido que me sigan acompañando”, dijo Chanampa ante el aplauso de la militancia. Y agregó que “estoy convencido de que los proyectos no son individuales, un nombre, un apellido, no hace a lo que Chimbas viene creciendo y Chimbas va a seguir creciendo porque de la mano del Bloquismo va a sumar, no solamente en Chimbas sino en todo San Juan”.

Luis Chanampa, diputado provincial por Chimbas.

Seguido de esto, el bloquista pidió apoyo de todos para que “el partido Bloquista sea protagonista en el ‘23, donde vamos a dejar todo para que haya un bloquista en este querido departamento”. Al tiempo dijo que es fundamental el acompañamiento al proyecto del gobernador Sergio Uñac y también tiró flores a líder bloquista: “Les pido que acompañemos a mi gran amigo y seguramente protagonista en el ‘23, al presidente del partido, Luis Rueda”.

“Les pido a cada uno de ustedes, que me acompañen a mí, que acompañen en esta idea, porque estoy convencido de que desde Chimbas, el bloquismo vuelve a brillar”, aseveró.

En este sentido, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, tomó el guante y dijo que, “tengo muchas ganas de trabajar por este partido como lo vengo haciendo siempre, de acompañar a todos los que van a ser candidatos, obviamente los que tienen ganas de llevar adelante un proyecto político en los departamentos”.

“Voy a estar al frente del partido, que para mí es un orgullo representar a los afiliados y amigos, y lo voy a hacer desde donde me toque estar porque creo en los proyectos políticos, creo en los equipos, que son los que perduran en el tiempo”, aseveró Rueda.

Cabe recordar que en Chimbas, el actual intendente justicialista, Fabián Gramajo, no puede aspirar a un nuevo mandato, por lo que tras ocho años al frente del municipio deberá dar un paso al costado.

Si bien desde el gramajismo aún no hubo una expresión oficial sobre quién podría continuar liderando el proyecto, se menciona extraoficialmente que la esposa del jefe comunal, la concejala Daniela Rodríguez, es una de las que contaría con más chances. Otro nombre que aparece en carrera para la sucesión es el de la presidenta del Concejo Deliberante, Noelia Tortarolo, aunque aún no hubo una expresión oficial sobre su candidatura o no.

Caselles, por Capital

Quién también se expresó sobre su candidatura fue la exdiputada nacional, Graciela Caselles. En el mismo acto, la referente del bloquismo reiteró su franca intención de pelear por la Municipalidad de Capital.

Liderar los destinos del departamento capitalino es un viejo anhelo de Graciela. En la década del ’90, fue su hermano Javier Caselles, quien fuese intendente del departamento y ahora es la actual dirigente quien aspira al sillón municipal.