El "Burrito" Ortega participará de un partido a beneficio en Ledesma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ex delantero de River Plate y de la Selección Nacional de fútbol Ariel Ortega será la principal atracción de un partido a beneficio de niños y familias de Ledesma, que se disputará el próximo viernes en la ciudad de Libertador General San Martín.



Junto al "Burrito” también participarán el ex arquero Marcos “La Anguila” Gutiérrez, que militó en varios clubes de la Primera División y del exterior, y otros ex futbolistas con trayectoria como Pedro Guiberguis, todos oriundos de esa tierra.



“Más allá de que el partido es a beneficio, creemos que vendrá mucho más público que el año pasado cuando se acercaron al estadio unas 4 mil personas”, dijo hoy a Télam el Director de Deportes de la municipalidad de Libertador General San Martín, Gastón Aylán.



El apoyo a la iniciativa tiene que ver con que “Ortega es muy querido" y "nosotros valoramos siempre su solidaridad”.



El partido se disputará este viernes a las 18 en el estadio Ángel Lamas del club Sportivo Alberdi.



“Todos los alimentos no perecederos y juguetes que podamos recolectar serán entregados a familias de escasos recursos”, señaló Aylan.