El "campanazo" con el que sueñan los chicos con cáncer en San Juan

Con un "campanazo por la vida" Brandon Godoy celebró el fin de su tratamiento de quimioterapia. Se trata del primer guerrero en realizar este "ritual especial" en el Servicio de Oncología del Hospital Rawson. Ocurrió hace apenas unos días, cuando el nene de 8 años que lucha contra la leucemia terminó este duro proceso y recibió el alta. Como Brandon, muchos niños sanjuaninos que luchan contra el cáncer ahora sueñan con dar este campanazo.

Gracias a la iniciativa del grupo Amigas Solidarias, se instaló esta campana para felicitar a cada guerrero que termina el tratamiento de quimioterapia. Una vez que les dan el alta de internación, se van a su casa y sólo vuelven al hospital a controles, explicaron desde el grupo.

Así fue el caso de Brandon, quien se mostró notablemente emocionado al ser el primero en inaugurar este festejo. “Esperamos con la bendición de Dios que muchos guerreros que están en este difícil tratamiento puedan tocar la campana de la vida. Amigas Solidarias, somos un grupo de personas que tratamos de unirnos y dar un poco de cada una para aliviar un poco el dolor que pasan nuestros guerreros”, expresaron desde el grupo.

Ana, la mamá de Brandon, comentó a DIARIO HUARPE detalles de aquel momento especial. “Fue muy duro y largo lo que pasó. Terminar fue muy feliz para él porque lo dejan de pinchar. Sinceramente, se emocionó muchísimo porque él sabía que esas cosas ya no entrarán más a su cuerpo. Eso lo cansaba y lo agotaba mucho. Y corría riesgo de que se lastimara. Estaba muy feliz”, manifestó.

Brandon comenzó con el tratamiento de quimioterapia en noviembre del año pasado luego de que le detectaran leucemia. Durante el proceso estuvo dos veces en terapia intensiva, pero siempre logró salir adelante gracias a su valentía y el apoyo de sus seres queridos.

“A veces a mí no me daban fuerzas de nada, pero cuando entraba a la habitación él me decía que estaba bien y que yo tenía que estar bien. Así que tenía que sacar fuerzas de donde no tenía para estar bien y que él pudiera hacer el tratamiento”, reconoció la mamá.