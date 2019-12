El cantante Alejandro Sanz realizará una "intervención" en la Cumbre del Clima

El cantante Alejandro Sanz intervendrá el martes próximo en Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP25) de la ONU, en Madrid, con un video en el que recordará que los líderes "deben mostrar el camino y dar ejemplo" al tiempo que animará a todos a "actuar ya".



"El planeta es un bien precioso pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es nuestra casa pero no nos pertenece. Vivimos en ella de prestado. Los que vienen detrás tienen todo el derecho a vivirla y disfrutarla como tú y yo hemos hecho" dirá Sanz en un video mensaje publicado por la agencia Europa Press



Indicará además que "el cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua. Los polos se están derritiendo. Queda muy poco tiempo pero no todo está perdido. Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es tiempo de actuar",



El segmento de alto nivel tendrá lugar el 10 y 11 de diciembre y en el acto de apertura también intervendrán, a partir de las 9 la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt; la secretaria Ejecutiva de OCU Cambio Climático, Patricia Espinosa; el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petareis Tablas; el presidente de la Asamblea General de la OCU, Tija Muhammad-Bande y la ministra española en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera.



Tras la inauguración, tendrán lugar los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno presentes, las declaraciones de los grupos regionales, de los ministros y de los jefes de las respectivas delegaciones nacionales.