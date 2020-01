El cantante Ozzy Osbourne reveló que padece Parkinson

Ozzy Osbourne, de 71 años, reveló que tiene Parkinson en una emotiva entrevista televisiva junto a su esposa, Sharon. Ante las cámaras del programa Good Morning America, el reconocido músico afirmó que ya no podía ocultar más sus problemas de salud y que está tomando una “gran cantidad” de medicamentos para tratar su dolor crónico.

Todo comenzó, dijo, cuando sufrió una caída el año pasado y tuvo que someterse a una cirugía. Después de eso, experimentó fuertes dolores en el cuerpo. Insistiendo en que estaba "lejos de su lecho de muerte", como se había informado erróneamente en los medios, dijo que quería "reconocer" su condición para llevar tranquilidad a sus fanáticos.

MIRÁ TAMBIÉN Los de La Bebida quieren ser el departamento número 20 de San Juan

"Ha sido terriblemente desafiante para nosotros", dijo Ozzy sobre el año pasado cuando le detectaron la enfermedad. "Está en un estado dos", detalló su esposa, quien está con el músico desde 1982. Y añadió: "No es una sentencia de muerte, pero sí afecta los nervios de su cuerpo. Y es como si tuvieras un buen día y luego realmente un mal día".

El líder de Black Sabbath también agradeció a sus fanáticos por su apoyo. "Son mi aire, ya sabes", dijo. "Me siento mejor. He reconocido el hecho de que tengo un caso de Parkinson. Y solo espero que aguanten y que estén allí para mí porque los necesito".

Ozzy dijo que se había sentido "culpable" al ocultar el diagnóstico durante meses, pero ahora se siente aliviado: "Ocultar algo es difícil, nunca te sientes bien. Te sientes culpable. No soy bueno con los secretos. No lo puedo guardar más. Es como si me estuviera quedando sin excusas. Me siento mejor ahora que reconocí el hecho de que tengo Parkinson".

Osbourne está decidido a recuperarse y comenzar a salir de gira nuevamente. "Este es el tiempo más largo que ha estado en casa. Realmente necesita salir ahora", dijo Sharon. Ozzy agregó: "No puedo esperar para mejorar y volver a la carretera, eso es lo que me está matando. Lo necesito, ya sabes, esa es mi droga. No me ninguna parte todavía".