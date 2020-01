Los de La Bebida quieren ser el departamento número 20 de San Juan

Hace unos días llegaron de Buenos Aires los referentes barriales con la noticia de que las notas con la propuesta ya estaban presentadas en el Ministerio del Interior y en el área de Asuntos Municipales. Y ese mismo día, hicieron lo propio en la provincia. A la misma nota la presentaron en Casa de Gobierno, en la Cámara de Diputados, en el Ministerio de Gobierno y en el Consejo Deliberante del departamento de Rivadavia.

El pedido, puntual: La Bebida, el departamento número 20 de la provincia.

“La propuesta no está fuera de ninguna ley”, dijo uno de los referentes vecinales de la localidad rivadaviense. “Por el contrario, está contemplado en la constitución y creemos que La Bebida cumple con todos los requisitos que se necesitan para ser departamento”.

Entre los firmantes se encuentran los referentes barriales de los barrios: Laguna, Bernardino, Nuevo Cuyo, Conjunto 4, Cóndor, Jardín, Las 4 Esquinas, Marquesado, Conjunto 6, Lote Hogar 20, 3, 30 y 34, barrio Penitente, Villa Teniente Ibáñez, barrio Conjunto 3, Asentamiento Evita, barrio Jilguero, Asentamiento La Esperanza, barrio 25 y 41, Lote Hogar 24, Conjunto 2, Asentamiento San Justo, barrio Pueblo Viejo de La Bebida, Conjunto 8, Conjunto 6 A, Conjunto 6 B, Conjunto Duplex 7, Conjunto 8, Lotes Altos Gloria y barrio Paseo de La Bebida.

El más poblado

Según los números que manejan las vecinales, La Bebida está conformada por más de 30 barrios y/o asentamientos. En ellos viven 9.125 familias, es decir más de 25.0000 almas.

Hasta algunos ya la llaman la “Matancita de Rivadavia” (en relación a la Matanza de Buenos Aires), porque en ella vive el 30 por ciento del total de los habitantes del departamento.

“En los últimos 15 años, como centro poblacional, hemos crecido exponencialmente” dijo otro referente barrial. “Y tal es así que hemos pasado a ser el distrito más importante de Rivadavia. Es más, casi hemos duplicado al barrio Aramburu. Y basados en esa comparación, pedimos independizarnos. Porque los habitantes de La Bebida no contamos con la misma atención municipal y casi no tenemos servicios básicos para vivir dignamente”.

Las escuelas primarias y secundarias de la zona están sobrepobladas. Las dos salas de salud no dan abasto y la mayoría de las veces colapsan. No tienen cajeros automáticos. No tienen delegaciones de ANSES, de AFIP, del PAMI, de gobierno provincial, ni municipal. Los servicios de agua a cuenta gotas,. El eléctrico, disfuncional. El de transporte, totalmente, deficiente; al igual que el de recolección de residuos domiciliarios, verdes y escombros.

“En fin”, dijo otro referente barrial, “en total abandono y con las manos atadas, porque lo único que podemos hacer es presentar expedientes que se terminan duermiendo en un cajón o denunciar las ineficiencias e inoperancias lo en los medios de comunicación para que reaccionen".

Y luego agregó:

"No podemos hacer más, y nos sentimos capacitados para dejar de depender de otros”.

Todos saben que el proceso es largo, pero están convencidos. Y por ello piden que se empiece con una Consulta Popular: independencia sí o independencia no.