El cantante Sam Smith pidió que no se refieran a su persona como "él" o "ella"

El cantante pop Sam Smith se declaró a principios del 2019 como persona no binaria. Es decir que no se identifica con el género femenino o masculino. Ahora, el británico pidió que cuando se refieran a su persona utilicen los pronombres "they" o "them", los cuales son utilizados en inglés para referirse de forma neutral alguien que no se identifica con ninguno de los dos sexos.

"Después de un largo tiempo de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera. Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

"Entiendo que existen muchos errores alrededor de la cuestión de género, pero les pido que por favor lo intenten. Espero que ahora me puedan ver cómo me veo a mí mismo. Gracias", añadió Smith.

"Así que por ahora solo espero ser visible y abierto, si tienen preguntas, haré lo posible por explicar", concluyó.

¿Cómo es el género "no binario"?

Habría que partir desde distinguir entre los conceptos de sexo, de acuerdo con los genitales, y el género, manifestado como una construcción binaria masculino-femenino.

En un sentido general, por sexo entendemos las características anatómicas y biológicas que están relacionadas con lo que creemos que es un varón y una mujer. Y cuando nos referimos a género hablamos de una construcción cultural, histórica y situada (y por lo tanto arbitraria), sobre la base de los sexos. Por ejemplo, se define a las personas cis como aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer y a las personas trans como aquellas que se identifican con un género distinto al sexo que les asignaron cuando nacieron.

Pero "no existe ningún tipo de genitalidad capaz determinar un género", según Lucía Ciccia, doctora en Estudios de Género, licenciada en Biotecnología e Investigadora asociada de CIEG-UNAM (Centro de Investigaciones y de Estudios de Género de la Universidad Nacional de México).

Así, fuera del binarismo de género, hay personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino… son no binarias.

El Centro Nacional para la Igualdad Transgénero (NCTE por sus siglas en inglés) explica en su sitio oficial que la mayoría de la gente, incluyendo a las personas transgénero, se identifican como hombres o mujeres.

Pero algunas personas no necesariamente encajan en una de las categorías de 'hombre' o 'mujer', 'masculino' o 'femenino'.

Fuente: Infobae