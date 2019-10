El CBU y el Veraz entre las principales dudas de los usuarios de las Fintech

El significado y razón de ser del CBU, la importancia de estar o no en el Veraz y los débitos inconsultos, son tres de los temas que mayormente consultan los usuarios de empresas fintech, según un trabajo realizado por una de ellas. El responsable en Argentina de 4Finance, Salvador Calogero, identificó las cinco consultas más recurrentes de los usuarios de los servicios de estas empresas identificadas como firmas aptas para la inclusión financiera. Respecto de la Clave Bancaria Uniforme, o CBU, "la mayoría de las consultas están relacionadas más a la razón por la cual se solicita esta información, cómo se puede obtener o, sencillamente, qué es el CBU". También importa saber si se puede solicitar un préstamo aunque el cliente figure en el listado del Veraz, situación que según el especialista "no es excluyente". "Muchos de nuestros solicitantes recorren su primera experiencia digital de pedido de préstamo con nosotros, y por estar habituado a procedimientos más tradicionales con firma de documentación es que verifican cuál es la información requerida para solicitar un préstamo", apuntó Calogero en diálogo con Télam. En general, la modalidad de registro en una fintech vía internet es una de las consultas más habituales de los no clientes. Una consulta habitual y que denota algún nivel de experiencia en el sistema financiero, es si las fintech pueden hacer débitos de las cuentas de los clientes sin conocimiento de los usuarios. "Hay que recordar que, si el cliente no activa la opción de débito automático, no se podrá realizar ninguno ya que nuestra metodología de repago es voluntaria", indicó el especialista. Finalmente, la seguridad de los datos también está dentro de las cinco consultas más frecuentes de los clientes de las fintech. "El temor es válido y esto permite tomar conciencia para estar siempre atentos, y verificar a qué entidad el usuario le otorga sus datos y asimismo cómo manejara esta información", comentó Calogero.