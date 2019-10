El Chacal & Los Alpes Floreados lleva su "Oda al Mantra" al teatro Xirgu

El Chacal & Los Alpes Floreados presentará este jueves las canciones de su nuevo álbum "Oda al Mantra", que reúne seis composiciones "honestas" cruzadas con ideas de "escape" y "resistencia" a través de distintos estilos, en un teatro Xirgu Espacio Untref ambientado como "Una temporada en el infierno", del francés Arthur Rimbaud y una serie de invitados. "Me gusta ese ensayo porque tiene una mirada súper ácida del mundo", cuenta Nicolás Szwarc, quien se descubre tras la figura de El Chacal, en charla con Télam, y afirma: "No me quiero subir a ese barco, pero siento que estamos en una época horrible del país. Lo que escribió Rimbaud es bastante contemporáneo conceptualmente, más allá de que no lo sea estilísticamente". En la misma línea y sobre la atmósfera que envolverá al teatro de San Telmo, anticipa: "Se me ocurrió cruzarlo con el disco porque da la sensación de hipnosis. Te ubica por fuera del mundo de una forma mántrica, es como un intento por sanar todos juntos.... Ese es el planteo. Quiero arriesgarme y salir de la comodidad de un show convencional". El músico que huye de la burocracia de los tiempos discográficos y de la imagen de "pibe estandarizado" mientras apuesta a la sátira, permite que "Oda al mantra" asome algunos meses después de lanzar "El elogio de la sombra": "Es escaparle a la perfección", asiente sobre el flamante trabajo que publicó por su sello independiente Lado C. Sin limitaciones, el artista encuentra en cada situación una oportunidad para hacer algo distinto, y en ese sentido y a diferencia de su flamante trabajo, "El elogio de las sombras" fue grabado en una playa, con poco presupuesto y baterías programadas; sin embargo, expresa que fue una "experiencia positiva porque encontró una estética particular". El nuevo trabajo "Oda al mantra", que visita diversos personajes de Szwarc y cuenta con la colaboración de Guillermo Salort, Juan Giménez, Brian Schuster, Brian Taylor, Andrés Elijovich, Jazmín Esquivel, Ale Malenky y Diego Mema, se podrá escuchar el jueves 10 a las 20 en el teatro Xirgu Espacio Untref, de Chacabuco 875. -Télam:¿Cómo aparecieron las canciones de "Oda al Mantra"? -Nicolás Szwarc: Todas juntas en un viaje que hice en febrero. En octubre había publicado "El elogio de la Sombra" y teniendo en cuenta los tiempos burocráticos de la industria todavía debería estar presentándolo, pero tenía ganas de grabar los nuevos y de hacerlo como un experimento social. Vivo en una casa en la que desarrollo el proyecto Flipeada Japonesa con amigos y personas a las que les tengo mucho respeto, y tiene que ver con encuentros de poesía o proyecciones, música o fiestas temáticas. En "Oda al mantra" participan ellas. Sabía que algo interesante iba a quedar, son personas a las que les entrego mi alma con los ojos cerrados. - T: ¿Dónde está puesto en énfasis? - NS: Es un disco honesto porque estoy en una etapa muy espiritual. Tal vez en "El elogio..." estaba atravesando un momento de oscuridad, las temáticas de las canciones eran más nocturnas, viciosas... y este es más naif, más allá de que por momentos parezco medio despechado con la vida porque algún personaje mío se debe haber sentido oprimido, cosa que descubriré con el tiempo (risas). Pero en "Oda al Mantra" también está "La gilada", con compromiso social en una época con la que no me siento identificado, fueron cuatro años bastante raros... - T: En ese sentido, se puede leer "Oda al Mantra" como una resistencia a la coyuntura, ¿no? - NS: No se bien cómo roturarlo. No es solo resistir sino también solo un escape. Estuve muy metido en diferentes actividades de la espiritualidad y la meditación y el mantra es eso. "La gilada" dura seis minutos y los últimos dos son un loop constante, en el que te aburrís o te quedás pensando, pero seguro en algo te hace bien. - T: Y en cuanto a la sonoridad del disco, ¿hay una apertura? - NS: Sí. Atraviesa muchos géneros. Hay un tema instrumental relacionado a la música clásica, tal vez con un preludio de Bach; "La gilada" o "Chamanismo" con una especie de neosoul con influencias de Connan Mockasin. Estaba escuchando música brasileña y quise hacer una canción en portugués, así que una amiga me ayudó a trasladar la letra y ¿qué es hacerlo bien o mal, sino hacerlo?, hasta genera una sensación de ingenuidad, es como escaparle a la perfección.