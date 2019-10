El clásico Jockey Club de Rosario en el hipódromo de La Plata y 8 carreras en el de Tandil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En el hipódromo de La Plata se correrá mañana el Clásico Jockey Club de Rosario, una prueba de Grupo 3 sobre la distancia de los 2.000 metros de arena y con un premio de 400.000 pesos para la yegua que resulte ganadora.



La prueba se largará en el sexto turno -16,05-, cuenta con 7 protagonistas y es la carrera más importante del programa.



La favorita es Bamb Harlan, una hija de Harlan's Holiday que será corrida por el jockey brasileño Leandro Goncalves. Pertenece al haras y stud Firmamento y está en manos del cuidador Lucas Gaitán.



Tiene un récord de 7 triunfos oficiales sobre 14 presentaciones. Viene de una victoria en el mes de agosto y de un cuarto puesto en septiembre.



El pasado 13 de agosto venció por tres cuartos de cuerpo a Ayra en 1m. 36s. 44/100 para los 1.600 metros de arena normal en La Plata, mientras que el 17 de septiembre entró cuarta a 6 cuerpos de la ganadora Classic Rye en 1m. 35s. 80/100 para la milla.



Las dos veces fue corrida por Leandro Goncalves, quien mañana la vuelve a montar por decisión de los responsables del stud Firmamento.



Su enemiga es Moon Of The City, una hija de City Banker que entrena el cuidador Juan Manuel Etchechoury y que llevará en su silla al jinete Adrían Giannetti.



Cuenta con una campaña de 3 victorias oficiales sobre 8 competencias. Viene de perder por tres cuarto de cuerpo con Joy Revolucionaria en 2m. 15s. 71/100 para los 2.200 metros de arena en Palermo.



A pesar de la derrota dejó una buena impresión y mañana saldrá rápido de las gateras para intentar venirse de un viaje al disco.



Valentina Pop, una hija de Star Dabbler que defiende los colores del stud Arrollo de Luna será la tercera yegua en cuestión de la carrera. Su jockey es Esteban Torres.



Tiene 3 triunfos sobre 9 competencias. En su última salida fue segunda a 5 cuerpos de La Javiera en 1m. 36s. 90/100 para los 1.600 metros. Mañana correrá 400 metros más y eso la puede favorecer.



La reunión de mañana en La Plata consta de 14 carreras desde las 13.30 hasta las 20.10. Casi en el mismo horario -13.40- comenzará la reunión hípica en el hipódromo de la ciudad de Tandil.



En el sexto turno se llevará a cabo el Clásico Revancha con 13 caballos anotados y hay un premio de 100.000 pesos para el ganador. El favorito es Monovil, un hijo de Emperor Richard con la monta del jinete Pedro Diestra (h) .



Tiene 2 victorias oficiales sobre 8 corridas y viene de entrar cuarto en Palermo. El 5 de octubre entró a 7 cuerpos de Springdom en 54s. 85/100 para los 1.000 metros de arena húmeda.



Su enemigo es Candidato, un hijo de Sydney's Candy que viene de entrar segundo en Palermo a tres cuartos de cuerpo de Miriñaque el pasado 6 de julio.



Hace 3 meses que no corre pero según la gente del stud Los Velezanos está mejor que nunca. Enemigo súper peligroso para el favorito.



La reunión en Tandil consta de 8 carreras y hay un pozo asegurado de 105.000 pesos en la famosa apuesta Cadena -hay que acertar 6 pruebas seguidas.