El colombiano Dayro Moreno dijo que restan detalles para asegurar su continuidad en Talleres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero colombiano Dayro Moreno se sumó hoy a la pretemporada del plantel de Talleres de Córdoba, que cumplió su segunda práctica, y dijo “espero que se pueda cerrar el negocio para estar tranquilitos”.



El lunes pasado la dirigencia ‘albiazul’ había confirmado que el jugador continuaba al menos hasta junio pero las declaraciones que brindó Moreno a la prensa, tras reinsertarse a los trabajos futbolísticos, puso un manto de dudas.



"No puedo adelantarme a los hechos. En el fútbol los empresarios hacen su trabajo”, remarcó Moreno en referencia a su representante, Álvaro Muñoz Castro, sobre quien delega las decisiones.



El futbolistas regresará en las próximas horas a Colombia para pasar el año nuevo y el próximo jueves 2 de enero se reintegrará a las prácticas, para luego aguardar definiciones sobre su continuidad.



"Me vine a presentar porque es mi obligación como profesional. Mi representante ya habló con (Andrés) Fassi –presidente de Talleres-. Mi empresario me dijo que me presente ya que en la segunda semana de enero se iban a juntar para finiquitar algunos detalles" dijo el jugador.



Y prosiguió: "La continuidad se puede dar. Andrés nos dijo que nos quedemos tranquilos sobre esos puntos, para firmar o ver qué puede pasar. Ojalá las negociaciones sean buenas para quedarme mucho tiempo".



"Talleres me dio la oportunidad de volver a jugar. Me hicieron sentir que hacía mucho tiempo que estaba acá. Me siento feliz", subrayó Moreno, quien tiene contrato hasta diciembre de 2020.



El equipo cordobés comenzó ayer su pretemporada y en los primeros días de enero se trasladará a Buenos Aires para realizar la parte más exigente desde lo físico.



Luego, a mediados de mes, jugará una Copa de Verano en San Juan con Boca, Independiente, San Lorenzo y Athletico Paranaense de Brasil, para volver a la actividad oficial visitando a Defensa y Justicia por la Superliga, la última semana de enero.