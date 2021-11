El comienzo del mundo, … que ya es mundo

En el suelo quieto, árido, con un horizonte lineal

y oscuro para definir la lejanía

se asentaba todo el silencio del mundo que no era mundo, aún

Un viento bajito y suave por encima del marrón desteñido de la tierra

le quitaba opacidad a la quietud

y le ponía unas líneas casi imperceptibles, con un brillo tenue

pero que negaban la sensación de soledad

Ese viento no venía, subía desde la intimidad de la Naturaleza, era el pneuma para Heráclito o para Diógenes o el nefs para mi abuelo árabe

Era el Alma de la Tierra

que rondaba para que naciera el nacimiento que no muere

y así: tuviésemos árboles y pájaros

y el viento pudiese subir

llevando el agua para que se hagan las nubes

y después, cada tanto, la lluvia bajase gestos del cielo a los árboles y a los pájaros

y que el Sol que estaba de antes, que ellas

se quedará debajo

el tiempo necesario para abrigar a los Hombres cuando estuviesen en la intemperie

De la Tierra surgió el Agua y del Agua surgió el Alma

Y cuando esto ocurrió, hubo Fuego ardiente y eterno

y entonces hubo Mundo constituido de opuestos

Y cuando sucedió la Armonía, o sea la complementación de los opuestos apareció el Hombre sobre la Tierra. Y entonces el mundo tuvo el Tiempo

Y cuando el Tiempo se cruzó con el espacio, para el Hombre estuvieron los objetos

Y el Hombre fue Sujeto

Y como todo fue un suceder el Sujeto entendió el Devenir

El fuego fue estallando en innumerables fuegos más pequeños

que multiplicaron la Luz, y el ardor

Innumerables fueguitos, habitaron el mundo

para que de una vez

fuese mundo por la diversidad de la luz y de las sombras

Tan pronto: hubo devenir, y por lo tanto hubo pasado

Nunca hubo presente

Sólo el Hombre, que es el Tiempo, marca el punto donde estos que tan pronto hubieron, se juntan y se nombran

Entonces: el Hombre, tiene el presente

El Hombre es el Tiempo

El más viejo de los hombres soñó esto y se lo contó a otros hombres

y estos, a otros hombres

y no sólo se contaban lo sucedido

sino que al contarse el comienzo fueron estableciendo la Palabra y el Asombro

Y cuando observaron los pájaros

incorporaron la incertidumbre por la necesidad de volar

Para entender:

por la Emoción llegaron a la Razón

y fue el Logos. Para sobreponerse a la muerte

Pensaron y trasmitieron sentencias

Quien me contó del sueño me habló de la lejanía, y me dijo

La lejanía es lo que está lejos indeterminado y se siente

Entre yo y los puntos de la lejanía no hay discontinuidad en el espacio

tampoco en el tiempo

Entonces: estoy en ella. Dijo

No tiene límites

Se le puede llamar “limite” a una disolución del espacio en la conciencia

Podríamos decir:

la lejanía “se diluye”, y en ese “se diluye” se la piensa. Definida

Entonces:

la lejanía está definida por esa disolución del espacio, de la cual somos el centro

Cuando ese espacio se diluye tenemos conciencia de la lejanía

Y, es

que podemos habitarla. Dijo

Y para explicarme de la habitabilidad de los Hombres en la Tierra, me habló de la humanidad

Me habló de los rostros y la sonrisa, de las manos, y por eso: del trabajo y las caricias

Me explicó del Alma y del Deseo

Me dijo qué entendía por contexto saludable de los Hombres

y por eso: de las necesidades y de la Libertad

Y así fue

Cuando hablaron y se asombraron tuvieron el Deseo y supieron que eso es la Vida

Y después que hubo flores amarillas en los costados del camino, unos hombres escribieron un poema

y se hicieron Poetas

y a unos que quedaron dudando los llamaron Filósofos

Otros hombres ni quietos ni mansos, leyeron los poemas e hicieron preguntas sobre la Existencia

Después, llevaron la sonrisa cuando subieron por la cuesta

mientras miraban sus manos

se quedaron con el trabajo

Hombres y mujeres

para que la relación sea un existenciario y no duelan ni entristezcan las amenazas

Y parieron

Brillaron los fueguitos por la inmensidad

Y fueron re-definiendo la lejanía. Instauraron la “Vecindad”.

Los que subieron a la cumbre porque llevaban la Palabra, el Asombro, la Emoción, la Razón, la Incertidumbre

son los indispensables

para el equilibrio y para los sueños

Porque después hubo el mercado

Los hombres diminutos hicieron una ronda que ronda, porque se encandilaron con el pensamiento calculador

que fue un residuo de los primeros que pensaron

Encontraron comodidad en el sometimiento. Y en la servidumbre se acomodaron con lo que llamaron confort

Abrieron los almacenes, los adornaron con flores de papel que pintaron de amarillo

imitando las que hay en el camino

En las vidrieras exhibieron un concepto para la felicidad

Mientras tanto:

decidieron gobernar y repletar el mundo de artificios. E instauraron la simulación

Después del mercado y la simulación

los hombres diminutos hicieron las fronteras

las banderas y la soberanía nacional

Las fronteras ocultaron el sueño primitivo

Las fronteras les pusieron una marca a los Hombres, a las flores, a los árboles y a los pájaros

No pudieron colorear la emoción ni la tristeza

ni la soledad ni la incertidumbre

ni el deseo ni la alegría, ni el amor, ni la poesía

Hubieron Hombres que no pudieron marcar

Y ahora que el mundo ya es mundo, porque tiene

expertos y especialistas

estadistas y cancilleres

miss mundo y premio nobel

curas y pastores

concejales y consejeros

gobernados y gobernadores

Hay: niños que mueren de hambre

gobiernos que venden armas

poderosos, que invaden el Deseo y la Emoción de los más pobres

van por los frutos de la Tierra

los mismos vendrán por el agua

“por la paz”

ahora que el mundo ya es mundo

Y ahora que el mundo ya es mundo, porque los poetas y filósofos protegieron la Palabra

Entre ellos: Nietzsche y Benedetti

Porque hubieron Hombres que hicieron el vino, y otros que protegieron la Tierra

Es mundo: porque estuvo Freud, Jung y el Che Guevara

Es mundo, por la resistencia

Entre estos mis vecinos, que cruzan la madrugada hacia las chacras

y vuelven a la oración con la camisa sudada

Es mundo por la resistencia

Entre estos mis hermanos de los libros y las calles

Y a pesar del mundo que ya es mundo

Hay niños que mueren de hambre, hombres y mujeres excluidos del trabajo gobernantes y testaferros, testaferros de gobernantes

Hombres y mujeres

mujeres y niños que duermen en las calles

Hombres, mujeres y niños: refugiados, inmigrantes, desgraciados

En el suelo químico, caldeado, sin horizonte

porque disolvió la lejanía en los escombros del baldío

no se asienta el silencio del mundo

Ya no hay silencio. Aunque, aun, tenemos mundo

Hay un viento artificial y tempestuoso por encima de las grietas profundas de la Tierra

que le quita luz a la paciencia y confunde la soledad con el dolor

Ese viento que está ahí ya no viene desde la intimidad de la Naturaleza

No es el pneuma o el nefs. Ese viento no es el Alma de la Tierra

Ya no nacerá el nacimiento que no muere

Ya no llevará el agua por encima de los árboles y del vuelo de los pájaros

En el desierto no hay nubes, entonces: nos quedamos sin los gestos de otros cielos

Los Hombres se quedaron sin abrigo, aunque el Sol estaba de antes

El mundo se hizo mundo

Y como el Mundo se hizo Mundo

Aún está la resistencia

Están, los que habitan en la cumbre

El más viejo de los hombres soñó esto y se lo contó a otros hombres

y estos a otros hombres

y no sólo se contaban lo sucedido sino que al contarse el comienzo

unos a otros se daban como sentencia

De la Tierra surgirá el Agua y del Agua surgirá el Alma