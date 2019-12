El compositor Horacio Vaggione recibió un premio en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El compositor cordobés Horacio Vaggione fue galardonado hoy con el premio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria por "la riqueza de su catálogo y la transcendencia de su obra en la creación de nuevos sonidos".



Vaggione es, según lo informado por la SGAE en una nota, pionero en el desarrollo de la música con nuevas tecnologías y su catálogo cuenta con más de 80 obras instrumentales, electrónicas y mixtas.



Para el jurado, el premiado es "un compositor de referencia en el presente", destacado "no solo por sus composiciones finales sino por el trabajo con las sonoridades como materia naciente", informó la agencia de noticias Efe.



Vaggione, además, colaboró con Miguel Abuelo en el disco "Miguel Abuelo et Nada", grabado en 1972 en París y editado por primera vez este año en Argentina.



"Me siento muy honrado porque este es un premio muy importante, de larga tradición hispánica pero también universal. Siempre he estado ligado a la figura de Tomás Luis de Victoria como autor, pero ahora puedo decir que formo parte de la tradición de su polifonía", señaló Vaggione en el comunicado de la SGAE.



El premio, que convoca la Fundación española SGAE desde 1996, reconoce la obra de un compositor vivo de origen iberoamericano y su contribución "al enriquecimiento del acervo musical de los pueblos a través de su obra creativa".



Becado por la Fundación Fullbright, el argentino se instruyó con pioneros de la música electrónica como Lejaren Hiller y Herbert Brün, es cofundador del Centro de Música Experimental de la Universidad Nacional de Córdoba y del Centre de Recherche Informatique et Création Musicale de París.