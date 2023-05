El comunicado del Real Madrid por los actos de racismo contra Vinicius

Luego de los insultos racistas que recibió Vinicius, el Real Madrid emitió un comunicado condenando los hechos. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el Estadio Mastalla y en los últimos partidos de LaLiga en Valencia. El equipo de conjunto blanco no dudó en dejar en claro que los “ataques” constituyen un delito de odio. Frente a esto, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

"Me siento decepcionado y muy triste de ver cómo se repiten los episodios de racismo con mi compañero Vinícius. No podemos seguir tolerando este problema que trasciende el deporte, afecta a toda la sociedad y queda impune. La condena pública no es suficiente, es necesario el castigo. LaLiga debe tomar medidas ejemplares, porque estos repetidos incidentes de racismo empañan la imagen no solo del fútbol español, sino de todo el fútbol mundial. Y el sentimiento debe ser unánime: tolerancia cero!!!!", redactó Casemiro en su Twitter.

El mensaje del Real Madrid ante lo ocurrido con Vinicius.

Con el fin de dar a conocer la denuncia que se realizó debido a lo sucedido con Vinicius, el “Merengue” publicó en su página oficial el siguiente comunicado: "El Real Madrid C. F. muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinícius Junior. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho".

También hizo referencia a los delitos que se estarían cometiendo: "El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades".

"El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien", sentenció el Real Madrid.