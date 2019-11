El conductor acusado de matar a otro en San Pedro aseguró que se defendió porque recibió 12 golpes

El conductor acusado de matar a otro a puñaladas durante una discusión de tránsito en la ciudad bonaerense de San Pedro aseguró hoy que debió atacarlo porque había recibido doce golpes en el marco de la pelea que mantuvieron y que llevaba un cuchillo en su auto porque había ido a comer un asado con amigos, aunque esas afirmaciones no se condicen con lo declarado por testigos, informaron esta tarde fuentes judiciales.



Se trata de Sebastián Dotti (29), quien este mediodía fue indagado por la fiscal de San Nicolás Viviana Ramos, que le imputa el “homicidio simple” de Elías Chávez (40), asesinado el sábado por la noche cuando viajaba con su familia a bordo de un Renault Megane.



El imputado admitió ante la fiscal que mantuvo un altercado de tránsito con Chávez cuando ambos circulaban por la calle Mitre, en el centro de San Pedro, y reconoció que previamente había cruzado varios semáforos en rojo.



Dijo que luego, a raíz de lo que había pasado, Chávez le cruzó el auto, bajó y le dio “doce golpes” que lo lesionaron.



“Por eso me tuve que defender y tomé un cuchillo que tenía en el auto porque había ido a comer un asado a una peña deportiva de Boca”, sostuvo el acusado, quien declaró acompañado del abogado Mauricio Gugger.



Según las fuentes consultadas por Télam, esta versión no se corresponde con lo declarado por testigos ni con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del municipio, que muestran que el ataque duró solo unos segundos y que Chávez no pudo haberle dado tanta cantidad de golpes.



De hecho, se aprecia cómo la víctima se acerca al auto y luego de dos cuchilladas, se aleja del vehículo y cae porque, según se pudo establecer después, había recibido una lesión importante que le perforó la arteria aorta.



Siempre según su versión, Dotti después fue hasta la casa de sus padres, donde abordó un remís que lo llevó a la vecina ciudad de San Nicolás y, luego, a Rosario porque un abogado le recomendó que se fugara.



Esta actitud del imputado impidió que se pudieran corroborar si realmente había sido o no golpeado y realizarle el test de alcoholemia, que hubiera sumado dos pruebas de interés a la pesquisa, remarcó un vocero.



En tanto, Dotti aseguró que antes del hecho había ido al asado de Boca Juniors, pero se está corroborando si luego concurrió a un bar llamado “Berlín”, ubicado en la calle 25 de Mayo de San Pedro, donde supuestamente mantuvo una pelea con un grupo de jóvenes donde fue lesionado y por ese motivo habría ido en busca de un cuchillo para vengarse.



La fiscalía está en busca de nuevas imágenes de cámaras privadas que puedan haber captado el ataque desde otro ángulo así como el paso de Dotti por el bar.



Además, se está evaluando si se acepta o no como testigo a una joven que iba en el auto con él al momento del hecho, determinar su vínculo con Dotti y evaluar si pudo o no tener responsabilidad en el encubrimiento del homicidio.



Según lo reconstruido en base a los dichos de la mujer de Chávez y de la hija de ésta, que presenciaron lo sucedido, todo comenzó cuando los tres iban en el Renault Megane y desde atrás el conductor de un Peugeot 208 gris comenzó a tirarles el auto encima, mientras les hacía luces para que lo dejaran pasar.



Según relató a la Justicia Laura, la mujer de la victima, el automovilista manejaba temerariamente y una vez que pasó el auto de Chávez a toda velocidad hizo lo mismo con otro vehículo, tras lo cual pasó un semáforo en rojo.



Eso despertó el enojo de Chávez, quien lo persiguió, lo pasó y le frenó el auto adelante, tras lo cual se le acercó a la ventanilla del conductor y lo golpeó.



Acto seguido, el conductor del Peugeot, que luego fue identificado como Dotti, le aplicó desde el interior del auto dos puñaladas que le causaron la muerte, tras lo cual escapó.



El defensor de Dotti había solicitado su eximición de prisión, pero la Justicia de Garantías la rechazó y finalmente ayer se entregó en la DDI San Nicolás luego de permanecer cinco días prófugo.