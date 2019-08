El conductor que atropelló Daniela Bilbao se enteró al día siguiente que era una persona

El conductor del Peugeot 504, Jorge Andrés Caballero Riveros, que atropelló a la profesora de Inglés Daniela Bilbao en Rawson hace once días, expresó ante la jueza del Tercer Juzgado en lo Correccional que se enteró que había embestido a una persona al día siguiente del siniestro vial.

Así lo expresó su abogado defensor Miguel Dávila Saffe en exclusiva a Canal 13 San Juan TV. "Fue un hecho totalmente imprevisible para él, vio un bulto, que era un auto parado y venía otro en sentido contrario. Él cambió un poco la dirección de su vehículo, siente un golpe pero no ve a ninguna persona, se asusta y cree que alguien le tiró algo para poder robarle porque era una zona peligrosa", dijo Saffe al medio televisivo.

MIRÁ TAMBIÉN La otra lucha de Daniela Bilbao, la profesora atropellada en Rawson

Recién al día siguiente, Caballero "se enteró por redes sociales que había atropellado a una persona", indicó el letrado.

"Este jueves en horario nocturno va a haber una inspección ocular, el único problema es que el sitio ya no guarda las mismas condiciones que tenía en ese momento porque ahora está iluminado y en ese momento no estaba", concluyó Saffe. El abogado pidió por otra parte la excarcelación de su defendido, pero aún no tiene respuesta de eso por parte de la magistrada Mónica Lucero.

En paralelo, la familia de Daniela Bilbao lucha para que la mujer pueda ser operada cuánto antes de la columna. Por el momento, la intervención quirúrgica se demoraba por la falta de respuesta de la obra social con respecto a la cobertura. Según contó a DIARIO HUARPE el marido de Daniel, Diego Aguilera, necesitan dos millones de pesos para comprar la prótesis de columna y de cadera, así como también para programar la operación.