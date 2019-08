La otra lucha de Daniela Bilbao, la profesora atropellada en Rawson

Después de despertar, estar consciente y ser estabilizada por los médicos de una clínica privada, la profesora de Inglés Daniela Bilbao afronta otra lucha. La mujer, que fue atropellada por un automovilista que se dio a la fuga, necesita ser operada con urgencia para salir de terapia intensiva y volver a caminar, sin embargo la intervención quirúrgica se ve demorada por la falta de respuesta con respecto a la cobertura.

Así lo manifestó en diálogo con DIARIO HUARPE su esposo Diego Aguilera. Bilbao debió ser operada ayer (lunes), pero la obra social no respondió qué cubre y qué no con relación a las prótesis y los procedimientos. Para el marido de la docente es fundamental contar con esa información para saber cuánto dinero debe buscar para programar la operación cuánto antes. "Nosotros no tenemos forma de afrontar la intervención quirúrgica. Ojalá tuviera el dinero y no le pido plata a nadie", manifestó Aguilera.

Ante la falta de respuesta este martes, Aguilera presentará mediante su abogado un recurso de amparo. A su vez hicieron una queja formal frente a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Diego Aguilera, esposo de Daniela Bilbao (Foto de DIARIO HUARPE)

La docente sigue entubada y en terapia intensiva por los cuidados que debe tener hasta tanto le realicen la operación. Despertó hace cinco días y ahora empieza un proceso de reconstrucción de columna, según manifestaron familiares. Los médicos le tienen que poner una prótesis en esa parte del cuerpo y de cadera porque tiene las vértebras luxadas y quebradas.

Aguilera, su marido, está desde la semana pasada con trámites en la obra social, los cuales no avanzan. "Ella está propensa a virus y a un montón de cosas en la terapia", señaló el hombre. Según contó el esposo de Daniela la prótesis de columna cuesta 1.700.000 pesos, la de cadera unos 104.000 y la operación alrededor de 200.000, que en total da una suma por encima de los 2.000.000 de pesos.

Jorge Andrés Caballero se entregó cuatro días después del incidente vial (Foto de DIARIO HUARPE)

El conductor que atropelló a Bilbao fue Jorge Andrés Caballero Riveros, quien quedó detenido en los calabozos imputado por lesiones. El hombre se entregó el miércoles pasado, cuatro días después del incidente vial. Su vehículo, un Peugeot 504, tenía una abolladura de gran importancia en el costado izquierdo delantero.

La embestida ocurrió el sábado 17 de agosto cerca de las 21.55 en calle Balmaceda al Sur de Cano en el interior de barrio Namaste. El conductor atropelló a la profesora mientras sacaba a su hija del auto, estacionado frente a su nueva casa. Con la maniobra arrancó la puerta del auto y de milagro no se llevó a la nena, ya que no alcanzó a descender del rodado.

El Peugeot 504 quedó secuestrado por la Policía (Foto de DIARIO HUARPE)